Šodien stājas spēkā Sabiedriskās pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātie VAS “Latvijas pasts” jaunie universālā pasta pakalpojuma tarifi, aģentūru LETA informēja “Latvijas pasta” pārstāvji.

Noteikts, ka no šodienas vienkāršas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa pieaugs par 39,4% – no 1,65 eiro līdz 2,3 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Vienlaikus ierakstītas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana turpmāk maksās 4,35 eiro, bet apdrošinātas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana turpmāk maksās 4,5 eiro.

Tajā pašā laikā vienkāršas iekšzemes vēstules sūtījums ar sīkiem priekšmetiem svarā līdz 20 gramiem jeb sīkpakas cena turpmāk būs 2,45 eiro, kamēr ierakstītas sīkpakas svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana maksās 4,5 eiro, bet apdrošinātas sīkpakas svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana maksās 4,65 eiro.

Ierakstīts iekšzemes pasta pakas sūtījums svarā līdz vienam kilogramam turpmāk maksās 6,82 eiro, bet svarā no viena kilograma līdz diviem kilogramiem – 7,87 eiro, savukārt apdrošināts iekšzemes pasta pakas sūtījums svarā līdz vienam kilogramam maksās 6,87 eiro, kamēr apdrošināts pasta pakas sūtījums svarā no viena kilograma no diviem kilogramiem – 7,92 eiro.

Savukārt vienkāršas pārrobežu vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana turpmāk maksās 2,54 eiro vai 3,77 eiro, ierakstītas pārrobežu vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana maksās 5,68 eiro vai 6,09 eiro, bet apdrošinātas pārrobežu vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana maksās 6,16 eiro vai 7,7 eiro bez PVN.

Tajā pašā laikā vienkāršas pārrobežu sīkpakas svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana turpmāk maksās robežās no 2,64 eiro līdz 6,26 eiro, ierakstītas pārrobežu sīkpakas svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana turpmāk maksās no 4,82 eiro līdz 8,54 eiro, bet apdrošinātas pārrobežu sīkpakas svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana turpmāk maksās no 5,04 eiro līdz 10,2 eiro.

Savukārt abonēto preses izdevumu piegāde un ar to saistītie pakalpojumi par vienu vienību turpmāk būs 0,7 eiro līdzšinējo 0,55 eiro vietā, bet abonēto preses izdevumu piegāde un ar to saistītie pakalpojumi par vienu kilogramu turpmāk būs 1,48 eiro bez PVN, kamēr šobrīd maksas ir 1,2 eiro.

SPRK aģentūrai LETA atzīmēja, ka tarifu izmaiņas ir saistītas ar klientu paradumu maiņu, tradicionālo pasta sūtījumu apmēra samazinājumu, transporta un loģistikas izmaksu, tostarp degvielas cenu kāpumu un darbinieku atalgojuma pieaugumu. Tāpat mainījušās izmaksas un nosacījumi starptautisko pasta sūtījumu nodrošināšanai.

“Pasta pakalpojumu tirgus pēdējo gadu laikā ir piedzīvojis būtiskas izmaiņas visaptverošās digitalizācijas dēļ – vēstuļu sūtījumus aizstāj elektroniskais pasts, attiecīgi samazinās arī pasta pakalpojumu vietu noslodze, kas veicina izmaksu pieaugumu,” norāda SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola.

Viņa arī aicina sūtījumu noformēšanai izmantot “Latvijas pasta” pašapkalpošanās tīmekļvietni, jo tad par pasta sūtījumiem būs jāmaksā mazāk – tiks piemērota atlaide 0,4 eiro apmērā.

Tāpat SPRK lēmumā norādīts, ka “Latvijas pasts” tarifu projektā piedāvāja iedalīt vēstuļu korespondences sūtījumus divos pasta sūtījumu veidos – vēstuļu korespondences sūtījumi ar dokumentiem, kas ir pasta sūtījumi svarā līdz diviem kilogramiem, kuros pārsūta rakstveida paziņojumus, dokumentus, atklātnes, fotogrāfijas un dažāda veida iespieddarbus, kā arī vēstuļu korespondences sūtījumi ar sīkiem priekšmetiem, kas ir pasta sūtījumi svarā līdz diviem kilogramiem, kuros pārsūta sīkus, neplīstošus priekšmetus.

Vienlaikus “Latvijas pasts” tarifu projektā piedāvāja iedalīt pārrobežu vēstuļu tarifus divās valstu un teritoriju grupās – Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstis un valstis ārpus EEZ, bet pārrobežu sīkpaku un pasta paku sūtījumiem noteikt tarifus atsevišķi katrai valstij un teritorijai.

“Latvijas pasts” tarifu projektā piedāvāja arī abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus nodrošināt par vienotu tarifu visā Latvijas teritorijā, saglabājot atsevišķu tarifu par vienas preses izdevuma vienības piegādi un tarifu par kilogramu, kā arī noteikt vienotu tarifa atlaidi par vēstuļu, sīkpaku un pasta paku sūtījumu noformēšanu “Mans pasts” vidē.

“Latvijas pasts” nodrošinās UPP līdz 2026.gada 31.decembrim.

Jau vēstīts, ka “Latvijas pasta” apgrozījums 2023.gadā bija 108,269 miljoni eiro, kas ir par 8,3% vairāk nekā 2022.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās 4,1 reizi – līdz 538 646 eiro.

“Latvijas pasts” nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodrošina iekšzemes un starptautiskās piegādēs, sākot ar e-komercijas un paku sūtījumiem līdz presei, vēstuļu korespondencei un personalizētiem loģistikas risinājumiem.