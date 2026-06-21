Garijs Kasparovs
Garijs Kasparovs
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Mindaugas Kulbis

“Man nav šaubu!” Kasparovs atklāj, kas, viņaprāt, neizbēgami notiks ar Krieviju pēc kara beigām 8

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LA.LV
15:00, 21. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Kamēr karš Ukrainā turpinās jau ceturto gadu, arvien biežāk izskan jautājumi par to, kas notiks ar Krieviju pēc kara beigām. Vai valsts spēs saglabāt savu pašreizējo veidolu, vai arī nodarītais Ukrainā kļūs par sākumu daudz dziļākām pārmaiņām?

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Krievijas opozīcijas līderis Garijs Kasparovs ir pārliecināts, ka Putina režīma nākotne ir cieši saistīta ar kara iznākumu Ukrainā. Intervijā, par kuru vēsta Ukrainas medijs Dialog.ua, viņš paudis viedokli, ka Krieviju pēc kara var sagaidīt ne tikai politiskas pārmaiņas, bet pat valsts sabrukums.

Kasparovs norādījis, ka viņam nav šaubu par kara gala iznākumu.

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“Es domāju, ka kara beigas – un man nav šaubu, ka tās būs negatīvas Putina režīmam – kļūs par pārmaiņu katalizatoru: vai nu lielām sociālām pārmaiņām, vai visas sistēmas sabrukumam,” viņš sacīja.

Pēc opozicionāra domām, pašreizējā Krievijas politiskā sistēma ir dziļi korumpēta un neatbilst mūsdienu realitātei.

“Šī sistēma ir tik sapuvusi, tik korumpēta un tik neatbilstoša savam laikam, ka tās vieta ir vēstures miskastē,” uzsvēra Kasparovs.

Runājot par Krievijas nākotni, Kasparovs pieļāva iespēju, ka dažādi reģioni varētu izvēlēties savu attīstības ceļu.

Pēc viņa domām, Krievijas impēriskā konstrukcija ilgtermiņā var izrādīties nespējīga pastāvēt, ja centrālā vara zaudēs kontroli.

Viņaprāt, arī šoreiz kara iznākums Ukrainā var kļūt par notikumu, kas izraisīs procesus, kurus Kremlim vairs nebūs iespējams kontrolēt.

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