“Nav skaidrs, kas viņu varēs apturēt!” Kasparovs brīdina Rietumus par Putina jaunā kara plāniem 6
Krievijas opozīcijas līderis Garijs Kasparovs uzskata, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins noteikti uzbruks Eiropai, un tas notiks diezgan drīz. Putins varētu izlemt uzbrukt Eiropai jau nākamgad, jo viņa iespēju logs ir ierobežots, uzskata Kasparovs.
Kremļa vadītājs, visticamāk, uzskata, ka Baltijas valstis ir neaizsargātas un tāpēc viegls laupījums, kas nozīmē, ka to ieņemšanai nebūs nepieciešams liels spēks vai resursi. Jebkurā gadījumā Krievijas diktators paliks aktīvs karā, līdz mainīsies ASV valdības rokas. Ar šādām pārdomām Garijs Kasparovs dalījās ar kanāla “Brīvās Krievijas Forums” skatītājiem vietnē YouTube, un to citē vietne Dialog.ru.
Krievijas opozicionārs nosauca valstis, kas varētu kļūt par Putina nākamajiem “upuriem”: “Visas Krievijas valdības darbības, sākot no propagandas līdz ekonomiskām, ir vērstas uz karu. Tas nozīmē, ka karam ir jāpaplašinās tieši tāpēc, ka Putinam nav cita veida, kā kompensēt Krievijas ekonomiskās un sociālās dzīves pilnīgu sabrukumu, tāpēc karš ir atbilde. Jautājums ir: kad un kur?”
“Visticamākais mērķis, protams, ir Baltijas valstis. Tās atrodas vistuvāk Krievijai un objektīvi diezgan mazas. Putins, iespējams, domā, ka neviens tām nenāks palīgā, lai gan situācija tagad mainās, un ir skaidrs, ka dažas NATO valstis būs gatavas nākt palīgā,” lēš Kasparovs.
Viņš akcentē, ka “vissvarīgākais ir tas, ka Putinam ir jārīkojas, kamēr Amerika ir paralizēta, jo saskaņā ar svārsta likumu, tāpat kā Tramps nomainīja Džo Baidenu, ir skaidrs, ka nākamais Amerikas prezidents būs Trūmena stila demokrāts – demokrāts, kurš par mērķi izvirzīs Amerikas prestiža atjaunošanu pasaulē.”
Es nezinu, cik lielu risku viņš būs gatavs uzņemties, saka Kasparovs, bet Putins noteikti saņems sitienu – Amerikai ir bezgalīgi daudz šādu iespēju. Ir skaidrs, ka, ja amerikāņi sāks “spēlēt nopietni”, viss mainīsies ļoti ātri, tāpēc Putins steigsies, un par to man nav ne mazāko šaubu. 2027. vai varbūt pat 2026. gads. Nav skaidrs, kas viņu apturēs,” piebilda Kasparovs.