Krievijas policija naktī uz sestdienu veikusi reidus daudzos geju naktsklubos un vīriešu pirtīs, ziņo mediji, norādot, ka tā, domājams, bijusi koordinēta akcija.

Kratīšanas notikušas nākamajā dienā pēc tam, kad Krievijas Augstākā tiesa pasludināja, ka “starptautiskā LGBT kustība” esot “ekstrēmiska organizācija”.

“Telegram” kanāls “Ostorožno Novosti” publicējis videoierakstu, kurā redzami policisti pie viena no Maskavas naktsklubiem, kurā tobrīd norisinājusies diskotēka.

Kāds aculiecinieks pastāstījis, ka ballītes vidū tikusi apklusināta mūzika un telpās parādījušies policisti, kas sākuši pārbaudīt un fotografēt apmeklētāju dokumentus.

Ziņu vietne SOTA vēsta, ka kratīšanas notikušas vismaz trijos bāros, kamēr “Ostorožno Novosti” ziņo, ka pārmeklēta arī kāda vīriešu pirts Maskavas centrā.

Tikmēr piektdienas vakarā par savu slēgšanu paziņojis viens no senākajiem Sanktpēterburgas geju klubiem “Centrālā stacija”, norādot, ka šāds lēmums pieņemts saistībā ar Augstākās tiesas spriedumu.

Krievijas varasiestādes jau pērn aizliedza “LGBT propagandu” arī pieaugušo vidū, tādējādi faktiski aizliedzot jebkādas seksuālo minoritāšu publiskas izpausmes, tajā skaitā arī parādīšanos mediju telpā.

This [Saturday] night in the centre of #Moscow the police came to raid an LGBT party.

A party for the LGBT community was taking place in a club and there were about 300 people there. The police were informed that there might be drugs at this party@Filomen03258997 @DlugajJuly pic.twitter.com/uSX2Hpypis

