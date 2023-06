Maskavas apgabalā nogāzušies vairāki bezpilota lidaparāti; ziņas par cietušajiem pagaidām nav

Trešdienas rītā Maskavas apgabalā nogāzušies vairāki bezpilota lidaparāti, ziņo Krievijas mediji un vietēji kanāli platformā “Telegram”.

“Telegram” kanāls “Baza” vēsta, ka vienlaikus vairāku bezpilota lidaparātu nogāšanās fiksēta Jaunmaskavā un Piemaskavā.

“Domājams, ka pirmais drons uzsprāga debesīs Jaunmaskavas Lukinas ciema rajonā. Pašlaik notikuma vietā strādā operatīvo dienestu darbinieki. Vēl divi bezpilota lidaparāti ap plkst.5 nogāzās Piemaskavas Naro-Fominas rajonā netālu no karaspēka daļas,” vēstīja “Baza”.

Sākotnējā informācija liecina, ka incidentos nav cietuši cilvēki.

In the #Moscow region, two UAVs fell near a military unit, Governor Vorobyov said.

According to him, there were no casualties or destruction. pic.twitter.com/szIadY3wSM

— NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2023