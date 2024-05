Krievijas banka “Alfa Bank” Foto: EPA/SCANPIX/LETA

Maskavas tiesa aptur “Alfa Bank” ārvalstu akcionāru korporatīvās tiesības Ieteikt







Maskavas apgabala šķīrējtiesa 13.maijā apmierināja Krievijas Finanšu ministrijas prasības apturēt Kiprā bāzēto “ABH Financial Limited” un “Alfastrakhovanie Holdings Limited” korporatīvās tiesības attiecībā uz uzņēmumiem “Alfa Bank” un “Alfa Insurance”, ziņo pravo.ru. Būtībā ar šo lēmumu tiek ierobežotas arī Latvijas pilsoņa Pētera Avena tiesības uz viņam piederošajām 12,4% “Alfa Bank” kapitāldaļām, kuras, visticamāk, paliks Krievijā.

Reklāma Reklāma

Vēl pirms pagājušā gada februārī tika noteiktas Eiropas Savienības sankcijas pret “Alfa Bank”, “ABH Financial Limited” paziņoja, ka tai steidzami nepieciešams “atbrīvoties no šī strīdīgā aktīva, lai izvairītos no turpmākām regulatīvām, politiskām un reputācijas sekām”. Holdings uzsvēra: vairs nav iespējams vienlaikus veikt uzņēmējdarbību Krievijā un Eiropā. Kā pērnā gada septembrī norādīja ABHH: “Izveidojusies ārkārtīgi pretrunīga situācija: no vienas puses ES sagaida, ka Eiropas uzņēmumi izstāsies no Krievijas aktīviem, bet, no otras puses, ES regulatori nedod atļauju izstāties”.

Rezultātā Krievijas valdība šā gada 1. aprīlī iekļāva Kiprā bāzēto “ABH Financial Limited” saimnieciski nozīmīgo organizāciju sarakstā, kas deva tiesības pieprasīt “Alfa Bank” piespiedu ārvalstu īpašnieku izslēgšanu. Krievijas Finanšu ministrija 24.aprīlī lūdza tiesu apturēt “Alfa Bank” īpašnieka korporatīvās tiesības un Maskavas arbitrāžas tiesa 13.maijā šo prasību arī izpildīja. Finanšu ministrija pēc sprieduma pasludināšanas paziņoja – ārvalstu kontrolakciju sabiedrību korporatīvo tiesību apturēšana attiecībā uz “AB Holding” un “Alfa Insurance”, likvidēs šķēršļus to darbībai.

Pirms nepilna gada pieņemtā likuma “Par ārvalstu kontrolakciju sabiedrību izslēgšanu no īpašnieku struktūras” mērķis ir piespiest to īpašniekus nodot Krievijas jurisdikcijā svarīgās nozarēs strādājošos Krievijas uzņēmumus. “Likums ļauj izslēgt ārvalstu kontrolakciju sabiedrības, kas saistītas ar “nedraudzīgām” valstīm, no korporatīvo tiesību turēšanas nozīmīgos Krievijas uzņēmumos,” dažas dienas pēc likuma pieņemšanas rakstīja Roberts Bredšovs un Anna Koršunova no Šveices advokātu biroja “Lalive”.

Savukārt “Morgan Lewis” juristes Vasilisa Striž un Valentīna Semenihina norādīja: “Rietumu īpašnieki ne tikai zaudēs īpašumtiesības: Kad viņi ir iekļauti tiesas sarakstā, viņiem nav atļauts pārdot akcijas citai struktūrai, viņi zaudē balsstiesības un viņiem pat ir aizliegts piedalīties akcionāru sapulcēs,” drīz pēc likuma pieņemšanas rakstīja foreignpolicy.com.

Piespiedu ārvalstu īpašnieku izslēgšanai pakļauti jau vairāki Krievijā strādājošie uzņēmumi, kuru kapitāldaļas pilnībā vai daļēji pieder ārvalstu kapitālsabiedrībām. To skaitā ir Nīderlandes uzņēmums “X5 Retail Group”, kas līdz šim pārvaldīja “Pjateročka”, “Perekrestok” un “Čižik” veikalu tīklus, kā arī Kipras “Demanor Investments Ltd”, kam piederēja 99% no “Azbuka Vkusa” veikalu tīkla.