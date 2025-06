Jaunievēlētais Rīgas domes (RD) priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs piedalās domes sēdē, kurā notiek RD priekšsēdētāja ievēlēšana. Foto: Zane Bitere/LETA

Piektdien par Rīgas domes priekšsēdētāju ievēlēts partijas “Progresīvie” pārstāvis Viesturs Kleinbergs.

Par Kleinbergu nobalsoja 34, bet pret viņu bija 22 deputāti. Domes sēdē kopumā piedalījās 56 deputāti.

Kā ziņots, par darbu Rīgas domes koalīcijā vienojušās partija “Progresīvie”, Nacionālā apvienība (NA), partija “Jaunā vienotība” (JV) un “Apvienotais saraksts”, kas ir parakstījuši sadarbības līgumu un rīcības plānu. Koalīcijai ir 34 balsis no 60.

Opozīcijā palikusi Aināra Šlesera vadītā partija “Latvija pirmajā vietā”, kura vēlēšanās ieguva 18,17% vēlētāju atbalstu un 13 deputāta amatus, partijas “Suverēnā vara” un apvienības “Jaunlatvieši” saraksts, par kuru balsoja 12,13% vēlētāju un kas ieguva astoņus deputāta mandātus, kā arī partija “Stabilitātei”, par kuru nobalsoja 6,94% vēlētāju un kura ieguva piecas deputāta amata vietas.

Koalīcija līdz šim konceptuāli vienojusies par komiteju sadali. Tāpat tā vienojusies atjaunot trīs vicemēru amatus Rīgas domē. Plānots, ka katram no politiskajiem spēkiem būs viens vicemērs. Līdz pirmdienai iedzīvotājus aicina izteikt viedokli par šīm izmaiņām.

Plānots, ka “Progresīvie”, kuriem domē ir 11 mandāti, uzņemsies Finanšu un administrācijas lietu komitejas un Satiksmes un transporta lietu komitejas vadību.

Iecerēts, ka Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks drošības, īpašumu, mājokļu un vides jautājumos būs NA pārstāvis, visticamāk, pašreizējais Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks. NA atbildībā būs Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja, Mājokļu un vides komiteja, kā arī Pilsētas īpašuma komiteja. NA domē ir ieguvusi desmit vietas.

Lai arī JV ir tikai par vienu deputātu mazāk – deviņi domnieki, tai amatu sadalē plānots par vienu komiteju mazāk nekā NA. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un ģimeņu politikas jautājumos būs JV pārstāvis, visticamāk, līdzšinējais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis. JV pārziņā būs Izglītības, kultūras un sporta komiteja un Sociālo jautājumu komiteja.

Savukārt tikai četras vietas domē ieguvušajam AS plānots gan vicemēra krēsls, gan vienas komitejas vadība. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos būs AS pārstāvis, visticamāk, Māris Sprindžuks, kā arī AS atbildība būs pār Pilsētas attīstības komiteju.