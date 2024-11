Kā vēsta ārzmeju mediji, ir nopludināts medicīnisks ziņojums par Alžīrijas bokseri Imanu Helifu, kura Parīzes olimpiskajās spēlēs kā sieviete izcīnīja zelta medaļu. Nopludinātajā medicīniskajā ziņojumā ir apstiprināts, ka viņa ir vīrietis.

Visu 2024. gada Parīzes Olimpisko spēļu laiku Alžīrijas sportiste bija ziņu virsrakstos. Zelta medaļa tika iegūta sieviešu 66 kg svara kategorijā, lai gan daudzi apšaubīja viņas atbilstību sacensībām, dēvējot viņu par vīrieti.

Saskaņā ar noplūdušo ziņojumu, ko izdevās iegūt franču žurnālistam Džafāram Aitam Aoudia, Imanai Helifai ir iekšējie sēklinieki un XY hromosomas. Ziņojumā norādīts, ka šis stāvoklis liecina par traucējumiem, ko sauc par 5-alfa reduktāzes nepietiekamību.

Tiek apgalvots, ka ziņojumu 2023. gada jūnijā sagatavoja eksperti no slimnīcām Parīzē un Alžīrijā. Detalizētajā ziņojumā ir sīki aprakstītas bioloģiskās īpatnības, piemēram, iekšējo sēklinieku esamība un dzemdes neesamība. Pat magnētiskās rezonanses ziņojums liecināja par mikrolocekļa klātbūtni, kā ziņoja “Redux“.

2023. gadā Starptautiskā Boksa asociācija (IBA) aizliedza Helifai piedalīties pasaules čempionāta cīņā par zelta medaļu.

