Mediķu arodbiedrība rīko brīdinājuma streiku un protesta akciju







Šodien notiks Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) rīkotais brīdinājuma streiks un protesta akcija, aģentūru LETA informēja arodbiedrības darba koordinētāja Inga Rudzīte.

Brīdinājuma streikā dalību pieteicis salīdzinoši neliels skaits mediķu – 106 dalībnieki. Pēc LVSADA priekšsēdētāja vietnieces Līgas Bāriņas paustā, šie 106 ārstniecības speciālisti ir tie, kas uzrakstījuši pieteikumu par to, ka streika dienā nestrādās.

Streika norise varētu ietekmēt plānveida palīdzības sniegšanu, plānveida operācijas un konsultācijas, taču neatliekamā medicīniskā palīdzība tiks sniegta.

Savukārt plkst.11 pie VM plānota arī protesta akcija, kuras mērķis pieteikts “aizstāvēt veselības aprūpes nozares darbinieku ekonomiskās un profesionālās intereses”, savukārt akcijas sauklis ir “Par dzīvību – tavu un manu!”. Bāriņa aģentūrai LETA iepriekš prognozēja, ka protesta akcijā varētu piedalīties līdz 1000 dalībnieku. Starp tiem, kas vēlas piedalīties pasākumā, ir gan ārsti, gan māsas, māsu palīgi, atbalsta personas, veļas mājas pārziņi, sanitāri un citi ārstniecības profesiju pārstāvji.

Šodien saistībā ar LVSADA rīkoto protesta akciju slēgs satiksmi Brīvības un Ģertrūdes ielā, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē. Paredzēts, ka no plkst.10.15 līdz 11.15 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Ģertrūdes ielas posmā no Ģertrūdes ielas rotācijas apļa līdz Brīvības ielai, savukārt no plkst.10.45 līdz plkst.12.30 transportlīdzekļu satiksme būs slēgta Brīvības ielas posmā no Ģertrūdes līdz Stabu ielai, izņemot sabiedrisko transportu.

Valsts policijas sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju regulēs transportlīdzekļu satiksmi minētajās vietās, kā arī nodrošinās ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību.

Jūnijā LVSADA padome pieņēma lēmumu rīkot veselības nozares brīdinājuma streiku un protesta akciju pie Veselības ministrijas (VM). Organizācijā apgalvo, ka, meklējot kompromisu, LVSADA kopš 2021.gada rudens izlīgšanas sarunās ar VM atkārtoti mīkstināja sākotnējās streika prasības. Patlaban ir palikusi tikai viena – LVSADA uzsver, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem būtu jāsaņem vismaz 1862 eiro, ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem vismaz 1117 eiro, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – vismaz 745 eiro.

Atbilstoši minētajai prasībai, valsts garantētajai vidējai darba samaksai 2022.gada otrajā pusē būtu jāsasniedz: ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem – 2 048 eiro, ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem – 1 229 eiro, ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – 820 eiro pirms nodokļu samaksas.

LVSADA atgādina, ka Ministru kabinets (MK) 2017.gada augustā apstiprināja konceptuālu ziņojumu par veselības aprūpes sistēmas reformu, kurā bijis rakstīts, ka 2022.gadā valsts garantētajai mēneša vidējai darba samaksai bija jāsasniedz ārstam – 2327 eiro, māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem – 1396 eiro, un māsu palīgiem – 931 eiro pirms nodokļu samaksas.

LVSADA uzver, ka arodbiedrība piedāvā taisnīgu un saprātīgu kompromisu, nevis izpildīt rīkojumu pilnībā. Lai prasību izpildītu papildus aptuveni 30 miljoni eiro.

LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris norāda, ka veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) nostāja būtībā pauž necieņu pret Ministru kabineta 2017.gadā apstiprinātajām darba samaksas garantijām veselības aprūpes nozares darbiniekiem. Viņa vērtējumā, valdība nolēmusi vājināt valsts garantēto veselības aprūpi, un no arodbiedrības viedokļa tas ir nepieņemami, bet no pacienta viedokļa – bīstami dzīvībai.