“Mega gardi sanāk!” Latvieši steidz izmēģināt jaunu ideju, kā zefīrus un sieriņus padarīt vēl garšīgākus 0
Visticamāk, ka nav neviena latvieša (un ne tikai latvieša), kurš nav baudījis mūsu “Laimas” gardos zefīrus vai biezpiena sieriņus “Kārumus”. Abi šie produkti ir gadu desmitos pārbaudīta vērtība, taču laiku pa laikam atkal ar jaunām garšām pāsteidz ražotāji un laiku pa laikam kādu jaunu ideju, kā šos produktus baudīt jaunā veidā, izdomā to patērētāji.
Tā arī šovasar (patiesībā daudzi to izmēģināja jau pērn) ir aktuāls kāds eksperiments, kas daudzām garšas kārpiņām licis eksplodēt. Ja vēl neesat pamēģinājuši, ir īstais laiks!
Soctīklā “Threads” par šo gardumu atgādina Krista, viņa jautā: “Esat mēģinājuši saldēt zefīrus un sieriņus? Man ļoti garšo.
Pilna saldētava gan bija tad, kad “Maximā” bija mega akcija sieriņiem.”
Komentāru sadaļa ir apliecinājums, ka ne viens vien kārumnieks šo jau ir izmēģinājis. Daudzi dalās savās atsauksmēs. Ieskatāmies!
“Man ļoti garšo saldēti sieriņi pie brokastu kafijas!”
“Jā!!! Piparmētru zefīrs ir labākais. Saldētavas aukstums un piparmētras vēsums vienlaikus, mmm…”
“Man zefīrus patīk kaltēt. Klasiskos, ar šokolādi, vajag nedaudz iebojāt šokolādes glazūru, dažas dienas lai iekša izkalst un tad ir garšīgi.”
“Būs jāizmēģina.”
“Jā, dievinu!”
“Mani mīļākie ir saldēti melleņu zefīri.”
“Sieriņi saldēti iet uz uz urā bērniem – dodu saldējuma vietā. Bet zefīrs kas jauns – rīt pamēģināšu.”
“Sieriņi man ne visai, bet zefīri gan mega gardi sanāk.”
“Zefīrus jā, savus neizdevušos paštaisītos. Pārsteidzoši laba garša.”
“Pamēģini! Sieriņi nesasalst baigi, izmainās nedaudz konsistence.”
“Mēģināju saldētus sieriņus, bet kaut kā “neaizgāja”.”
“Man tieši ļoti patīk saldēti sieriņi, jo tad viņi nav ķēpīgas konsistences.”
“Runājot par sieriņiem, jā. Mans lielais bērns, kurš dzīvo Zviedrijā, esot Latvijā, sapērk Kārumus un piebāž pilnu saldētavu pie sevis Zviedrijā.”
“Saka vēl, ka halva esot izcila saldēta. Es gan neesmu raudzījusi ne vienu ne otro ne trešo.”