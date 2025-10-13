“Tievētāju speciālais!” Pircēja atradums veikalā “Maxima” uzjautrinājis sociālo tīklu lietotājus 0
Sociālajā tīklā “Threads” kāds vīrietis vārdā Emīls dalījies ar fotogrāfiju, kas likusi cilvēkiem pasmaidīt. Attēlā redzams “Kārums” glazētais sieriņš, taču ar kādu būtisku niansi – tas ir pilnīgi tukšs.
Pie attēlā Emīls pievienojis humora caurvītu aprakstu: “Maximā atrodami plakanākie Kārums sieriņi Latvijā.”
Emīla ieraksts aizsācis nelielu komentāru virkni, kurā cilvēki redzēto uztvēruši ar humoru. Daži pat ieraudzījuši tajā praktisku pielietojumu. Piemēram, Armands norāda, ka šie sieriņi izskatās diētiski. Savukārt kāds cits komentētājs šo atradumu nodēvējis par “tievētāju speciālo”, bet vēl kāds īsi un konkrēti piebildis, ka šiem sieriņiem ir maz kaloriju.
Citi komentētāji norāda, ka Emīls pats ir sieriņu apēdis vēl atrodoties veikalā un to nofotografējis. Kāds lietotājs raksta: “Interesants veids, kā pateikt, ka apēdi sieriņu veikala vidū.” Vēl kāds pievienojis ironisku piezīmi: “Nu, atzīsties – pats ātri apēdi un nofočēji?”
Bet kāds cits norādījis, ka šādi gadījumi nemaz neesot tik reti, rakstot: “Tas normāli, katrā 7.–8. kastē tāds viens ir.”
Šis sieriņš, visticamāk, ir ražošanas brāķis. Dažkārt ražošanas procesā mēdz gadīties tā, ka kāds iepakojums paliek tukšs, un tas nonāk veikala plauktā.