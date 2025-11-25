Publicitātes foto

Latvijā mīlētākais pārtikas produktu un iecienīto biezpiena sieriņu zīmols “Kārums” lepojas ar sadarbības uzsākšanu ar izplatītāju Dienvidkorejā, kas nodrošinās biezpiena sieriņu tirdzniecību Coupang, Dienvidkorejas lielākajā e-komercijas platformā, un virknē piemājas veikaliņos. Pārredzamā nākotnē plānota arī “Kārums” tirdzniecība kādā no lielākajiem valsts tirdzniecības tīkliem.

Šobrīd vēl tranzītā esošo pirmo “Kārums” sūtījumu uz Dienvidkoreju veido vispopulārākās 6 “Kārums” biezpiena sieriņu garšas – “Kārums” vaniļas, šokolādes, zemeņu, mango un kokosriekstu, kā arī 3 garšu sieriņus multi kastēs pa 7 sieriņiem.

“Valstīs, kur biezpiena sieriņi kā produktu kategorija ir jau pazīstama vai piedzīvo strauju popularitāti, mūsu mērķis ir būt klātesošiem lielajās tirdzniecības ķēdēs. Un tas mums ir izdevies Eiropā – Vācijā, Norvēģijā, Kiprā un Īrijā.
Savukārt tālākos, eksotiskākos tirgos, kur sieriņi ir jaunums un piena produkti kopumā vēl meklē savu ceļu pie patērētāja, mēs prioritizējam digitālos kanālus un mazos veikaliņus. Taču mērķis ir viens – veicināt Kārums vārda asociāciju ar vērtīgajām biezpiena uzkodām no Latvijas!” skaidro Artūrs Čirjevskis, “Food Union” vadītājs Latvijā un Eiropā.

Jau iepriekš tika ziņots, ka “Kārums” biezpiena sieriņi ir trešā populārākā eksporta produktu kategorija pēc krēmsiera un krējuma, un visaugošākā šajā un iepriekšējā gadā, gan atklājot jaunas eksporta valstis, gan paplašināt sadarbību esošajās ar jaunu partneru palīdzību.

“Kārums” sieriņi kopumā pieejami vairāk nekā 20 valstīs pasaulē, no kurām Eiropā tirdzniecības tīklos “Kaufland”, “LEDO”, “Kliver” un “MixMarkt” Vācijā, “Alfamega” Kiprā, “COOP”, “Eurospar” un “Meny” Norvēģijā, un “Supervalu” tīklā Īrijā. Šogad jauno tirgu vidū ir Malta, Serbija un Dienvidkoreja.

2024. gadā uzņēmums jau eksportēja uz 30 valstīm, eksporta apjomam sasniedzot trešo daļu no kopējā apgrozījuma jeb EUR 45,7 miljonu eiro apmērā.

