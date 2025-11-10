“Memorands ir tukšs papīrs!” Ekonomists kritizē ekonomikas ministra rīcību pārtikas cenu jautājumā 0
TV24 raidījumā “Ziņu Top” ekonomists un partijas “Latvijas attīstībai” valdes līdzpriekšsēdētājs Juris Pūce asi kritizēja ekonomikas ministra ieviestos pārtikas cenu memorandus, norādot, ka tie nav devuši solītos rezultātus un pārtikas cenas Latvijā turpina kāpt.
Pūce atzīst, ka ir ļoti kritiski noskaņots pret visu, ko ekonomikas ministrs ir darījis saistībā ar pārtikas cenām.
“Viņi jūnijā paziņoja, ka cenas vairs neaugs, taču gan jūlijā, gan augustā cenas turpināja kāpt,” sacīja Pūce.
Viņš norāda, ka dārdzība ir nopietna problēma, kas ietekmē milzīgu skaitu Latvijas iedzīvotāju. Tomēr pēc viņa domām memorands ir tukšs papīrs, kura vienīgais mērķis ir ķert lielveikalu ķēdes un skatīties, vai tās nemānas.
“Ja sestajā klasē bērns kaut ko pamēģina, tas jau ir panākums. Bet valdības krēslos sēžot ar pamēģināšanu vien nepietiek – ir jāpieņem lēmumi un jāsaprot, kāpēc mūsu reģionā pārtikas cenas aug straujāk nekā, piemēram, Polijā,” uzsvēra Pūce.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad pārtikas cenu samazināšanas memorands, ko šogad maijā parakstīja Ekonomikas ministrija (EM), tirgotāji un pārtikas ražotāji, pagaidām nav devis solīto rezultātu, tā norādīja biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvji.
Biedrībā uzsver, ka pēc memoranda ieviešanas lauksaimnieku sadarbība ar mazumtirgotājiem ir kļuvusi vēl izaicinošāka.
Biedrībā norāda, ka, parakstot memorandu, politiķi, tirgotāji un ražotāji apņēmās veicināt pamata pārtikas preču pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, palielināt vietējās izcelsmes pārtikas preču sortimentu un tirdzniecības apmēru, kā arī uzlabot sadarbību starp mazumtirgotājiem un ražotājiem.
Tomēr atbilstoši EM datiem šī gada jūnijā, kuros atspoguļots Latvijā ražotu produktu apgrozījums deviņās mazumtirdzniecības ķēdēs, dažās pārtikas produktu kategorijās – atsevišķos dārzeņos un gaļas veidos – esot redzams apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar 2024. gada vasaru. Galvenokārt vietējo produktu apgrozījums saglabājies esošajā līmenī vai pat samazinājies, uzsver biedrībā.
Kopumā memorandā pausto ieceri biedrība atbalsta, tomēr realitātē Latvijas lauksaimnieku sadarbība ar mazumtirdzniecības tīkliem neesot uzlabojusies.