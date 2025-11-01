Sakņu dārzeņi inficējušies ar puvi, tāpēc ātri jāpārdod – eksperte par pašreizējām pārtikas cenām un prognozēm 0
Lai gan pārtikas cenu kopējais kritums šobrīd nav novērojams, daudzu produktu cenas šī gada beigās ir zemākas nekā pērn. Sīkāk par konkrētām produktu grupām TV24 raidījumā “Dienas personība” stāsta Ingūna Gulbe, Agroresursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja.
“Nekāds būtisks cenu kritums nenotiek. Ja salīdzina cenas ar pagājušo gadu, tad šī gada beigās tās ir zemākas daudzām produktu grupām, piemēram, cukuram,” atklāj Gulbe.
Tomēr ir arī produkti, kuriem cena ir ļoti kāpusi. Cenu kāpums novērots, piemēram, kafijai, kakao, sviestam un sieram. Iemesli tam ir ļoti dažādi. Viens no tiem – klimatiskie apstākļi. Piemēram, tur, kur aug kafijas pupiņas, ir bijis sausums, savukārt kakao pupiņu audzēšanas vietās bijis gan sausums, gan slapjums.
“Šajā mirklī mēs varam teikt, ka mums ir salīdzinoši lētas dārzeņu cenas. Iemesls no pircēju viedokļa ir labs, bet no ražotāju viedokļa – ļoti slikts,” stāsta Gulbe. Viņa kā piemēru min kartupeļus – šogad zeme bijusi ļoti cieta, arī applūdusi un sakaltusi. Kartupeļus un citus dārzeņus ir bijis grūti iestādīt.
Arī vasara negatīvi ietekmēja lauka dārzeņus. Turklāt rudens situāciju vēl vairāk pasliktināja – lietavu dēļ ražu bija ļoti grūti novākt, tāpēc tā ilgi stāvēja ūdenī. Šādos apstākļos, piemēram, sakņu dārzeņi inficējas ar puvi. Ražotāji to zina, tāpēc cenšas dārzeņus pārdot ātrāk, jo šādus produktus ilgi nevarēs uzglabāt.