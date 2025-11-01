Eksperte pārtikas cenu jautājumos: Mums ir iedzīvotāju šķēres un esam salīdzinoši nabadzīgi 0

21:04, 1. novembris 2025
Ingūna Gulbe, Agroresursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja, TV24 raidījumā “Dienas personība” atklāj, ka augstās cenas pašas par sevi nav tik liela problēma, kā iedzīvotāju zemie ienākumi.

“Mūsu lielākā problēma – mūsu iedzīvotāji ir salīdzinoši nabadzīgi. Otra problēma, kas parādās arvien vairāk, – mums ir iedzīvotāju šķēres. Daļai iet ļoti labi, un daļai – ļoti slikti,” pauž Gulbe.

Viņa turpina, sakot, ka normāli attīstīta valsts iet uz to, lai vidusslāņa skaitlis būtu vislielākais. Tas nozīmē, ka visvairāk ir to iedzīvotāju, kas nav ne bagāti, ne nabadzīgi, bet pelna vidēji daudz.

“Ir daudzas valstis, kur cenas ir daudz, daudz lielākas, reizēm lielākas nekā pie mums, bet viņu iedzīvotājus tas tik ļoti neuztrauc, jo viņiem vienkārši ir vairāk naudas. Mūsu problēma ir zemā iedzīvotāju pirktspēja,” stāsta Gulbe.

