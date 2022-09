Ilustratīvs foto

Mēness aptieka: ceturtajai daļai Latvijas iedzīvotāju rudens saistās ar slimošanas laika sākumu







Latvijas iedzīvotājiem rudens galvenokārt ir ražas novākšanas laiks, izvēloties vairākas atbildes „Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras „Norstat” veiktajā aptaujā, šādi norādījuši 43% respondentu. 34% aptaujā atbildējuši, ka viņiem rudens nozīmē apkures un citu inflācijas izraisīto cenu kāpuma laiku, 31% rudens saistās ar bērnu un mazbērnu skolas gaitu sākumu, 27% rudens ir imunitātes stiprināšanas, bet 25% slimošanas laika sākums.

Ražas novākšanas laiks rudens ir aktuālākais 40-49 gadus veciem Latvijas iedzīvotājiem – to apstiprinājuši 52% no šīs grupas respondentiem. Visaktuālāk ražu novākt ir Vidzemes iedzīvotājiem 59%, tāpat Latgales iedzīvotājiem – 55%, un Zemgales iedzīvotājiem – 51%.

Rudens apkures un citu inflācijas izraisīto cenu kāpuma laiku rudens visvairāk nozīmē iedzīvotājiem vecumā no 50-74 gadiem un Pierīgas iedzīvotājiem – 40%.

Bērnu un mazbērnu skolas gaitu sākums rudens ir galvenokārt iedzīvotājiem vecumā no 30-49 gadiem – to apstiprinājuši gandrīz 40% šo vecuma grupu respondentu.

Rudens kā slimošanas laiks aktuālākais ir vecumā no 18-39 gadiem, kā arī gados vecākajiem iedzīvotājiem. Procentuāli visvairāk iedzīvotāju, kuriem rudens ir slimošanas laika sākums, dzīvo Latgalē, Zemgalē un Rīgā.

Ja rudeni kā imunitātes stiprināšanas laiku atzinis 31% sieviešu, tad no vīriešiem šādi atbildējis tikai 21%. Tāpat rudeni kā imunitātes stiprināšanas laiku atzinuši vairāk nekā 30% iedzīvotāju vecumā no 60-74 gadiem, kā arī jaunākajā vecumā no 18-29 gadiem. Rudenī populārāk stiprināt imunitāti ir Rīgas iedzīvotājiem – 30%, Zemgales – 28% un Pierīgas, Kurzemes – 27%.

“Tikai 13% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju rudens ir mīļākais gadalaiks, tomēr ieteikums būtu pēc iespējas vairāk censties atrast iemeslus, par ko rudenī priecāties, iespējami izbaudīt vēl saulainās dienas, doties dabā, jo pozitīvs noskaņojums arī ir veids, kā stiprināt imunitāti! Aptaujā redzam, ka tieši jaunākā respondentu grupa vecumā no 18-29 gadiem procentuāli ir lielākā, atzīstot, ka viņiem rudens ir mīļākais gadalaiks. Jā, iespējams, viņiem nav tik daudz ikdienas rūpju, kādu veselības problēmu vai jāuzņemas atbildība par sadzīvi, apmaksājamajiem rēķiniem, kartupeļu novākšanu u. tml., tomēr tieši no jaunajiem cilvēkiem varētu vairāk pārņemt pozitīvo attieksmi. Jo būsim veselāki, aktīvāki un spēcīgāki rudenī, jo, protams, labāk būsim sagatavojušies un mazāk slimosim ziemā. Cik vien iespējams, rudenī vajadzētu daudz laika pavadīt svaigā gaisā un kustībās, ēdienkartē iekļaut vietējos dārzeņus, augļus, neaizmirst par D vitamīna nepieciešamību, ja tas nepieciešams, lietojami līdzekļi imunitātei, piemēram, C vitamīns, zāļu tējas,” atgādina „Mēness aptiekas” farmaceite Linda Fevraļeva.

12% respondentu aptaujā norādījuši, ka nevar ciest rudeni, visvairāk tādu dzīvo Rīgā, Kurzemē un Pierīgā. 8% respondentu aptaujā sacīja, ka rudens ir laiks, lai dotos uz siltajām zemēm un vairāk šādas domas piekritēju ir gados vecāko cilvēku vidū, kā arī Rīgas un Pierīgas iedzīvotāju vidū. 7% norādījuši, ka rudens viņiem ir Latvijas apceļošanas laiks, un šī nodarbe populārākā ir Pierīgas iedzīvotāju vidū.

Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja „Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru „Norstat” 2022. gada septembrī veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Respondenti snieguši atbildes, izvēloties vairākus atbilžu variantus.