Mēness aptieka: Piektā daļa Latvijas iedzīvotāju decembrī paši cep piparkūkas, vairums pērk gatavas







Piektā daļa Latvijas iedzīvotāju decembrī – Ziemassvētku gaidīšanas laikā – cep piparkūkas, nedaudz vairāk ir to, kuri gan cep, gan nopērk gatavas, tomēr vairums – 43% “Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktajā aptaujā atklāj, ka piparkūkas iegādājas. Mazākajai sabiedrības daļai – 11% šie gada nogalei raksturīgie cepumi negaršo.

“Ja piparkūku mīklu gatavo paši, var izvēlēties, kādas kvalitātes produktus, garšvielas, cik daudz cukura pievienot, lai šis Ziemassvētku laika kārums būtu iespējami veselībai labāks. Piparkūkas nevajadzētu pārēsties, tas attiecināms arī uz citiem svētku laika gardumiem, gan

uz pieaugušajiem, gan bērniem, jo pārslogojot gremošanas sistēmu var iedzīvoties simptomos, kas rada nepatīkamas sajūtas un diskomfortu.

Aptauja liecina, ka mājās piparkūkas salīdzinājumā ar citām vecuma grupām visvairāk cep 30-39 gadus jauni cilvēki, visticamāk kopā ar bērniem. Līdz ar to vajadzētu uzmanīties, lai pie karstās krāsns vai plātnes roku nepieliktu ne lielie, ne mazie svētku laika konditori! Ja tā gadījies un ir radies apsārtums, vispirms vajadzētu to dzesēt, liekot zem vēsa, tekoša ūdens un turot aptuveni 10 minūtes. Ja sāpes nejūt, dzesēšanu var pārtraukt ātrāk. Lai sadziedētu apdegumu var izmantot spreju, kas satur koloidālo sudrabu un sniegs plaša spektra pretmikrobu iedarbību. Apdeguma vietu nevajag smērēt ar krējumu, eļļu vai sviestu – tie satur taukus, kas mazina ādas elpošanas iespēju, kavējot dabisko dzīšanu. Ja brūce ir lielāka, tā noteikti jāparāda mediķiem,” iesaka “Mēness aptiekas” farmaceite Juta Namsone.

21% respondentu aptaujā atbildējuši, ka decembrī cep piparkūkas, turklāt tā sacījušas 25% sievietes un 16% vīrieši. Šī Ziemassvētku laikā raksturīgā nodarbe aktuālākā ir 30-39 gadu vecumā, bet vismaz piparkūkas cep vecākie ļaudis vecumā no 60-74 gadiem – tikai 12%. Piparkūku cepšana populārākā ir Vidzemē, kur decembrī 33% iedzīvotāju tās paši cep, Kurzemē 26%, Pierīgā 22%, Zemgalē 21%, Rīgā 16% un Latgalē 15%.

To, kuri piparkūkas gan ceps, gan nopirks, vairums – 34% ir vecumā no 18-29 gadiem, kā arī visbiežāk šādi rīkojas Pierīgā un Zemgalē dzīvojošie jeb trešā daļa no šo vecuma grupu respondentiem.

43% Latvijas iedzīvotāju piparkūkas pirms Ziemassvētkiem nopērk gatavas – no tiem vairāk nekā puse jeb 56% ir gados vecākā paaudzē no 60-74 gadiem, 48% no 50-59 gadiem, 38% no 40-49 gadiem, 37% no 18-29 gadiem un vismazāk – 28% no 30-39 gadiem. 52% gatavas piparkūkas nopērk Latgales iedzīvotāji, 49% Rīgas iedzīvotāji un 42% Kurzemes iedzīvotāji.

11% aptaujāto aptuveni visās vecuma grupās vienādi norādījuši, ka viņiem negaršo piparkūkas, vismazāk tādu ir Rīgā un Vidzemē.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauja „Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” 2023. gada oktobrī veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Respondenti aptaujā uz četriem jautājumiem snieguši atbildes, izvēloties vairākus to variantus.

