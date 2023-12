10 atgādinājumi par ziemas aptieciņai noderīgo Ieteikt







Vienmēr ir drošāk, ja pie rokas ir minimālais medikamentu komplekts. Tajā vajadzētu būt preparātiem, kas nepieciešami steidzami un pēkšņi, un var palīdzēt sagaidīt ārsta ierašanos vai, gluži otrādi, ļauj izvairīties no nepieciešamības meklēt medicīnisko palīdzību. Par to, ko ieteicams ielikt aptieciņā, lai pretotos sezonālajām kaitēm un citām pēkšņam veselības problēmām, stāsta «Mēness aptiekas» farmaceite, aptiekas vadītāja Jeļena BEBRE.

«Ja gadās noķert vīrusa infekciju (biežāk simptomi sāk izpausties vakarā), cilvēks bieži vien cenšas drudžaini atcerēties, vai mājās ir kaut kas no situācijai piemērotiem medikamentiem. Reizēm nākas atzīt, ka steigšus jādodas uz aptieku, ja tāda tuvumā ir, taču iet ārā no mājas, jūtoties slimam, nav prātīgi. Laikus sagatavota aptieciņa ne tikai palīdzēs ātri un efektīvi tikt galā ar saaukstēšanos vai gripu, bet arī ietaupīs laiku, naudu un pasaudzēs nervu sistēmu,» saka farmaceite.

Mājas aptieciņa ziemā

Ikdienā nepieciešamie medikamenti

Tie ir preparāti, kurus jālieto pastāvīgi hroniskas slimības, piemēram, cukura diabēta, hipertensijas, sirdsdarbības traucējumu dēļ. Noteikti jāseko, lai medikamenti mājās pieejami pietiekamā daudzuma un, sliktos laikapstākļos vai sliktas pašsajūtas gadījumā nevajadzētu doties uz aptieku.

Pret paaugstinātu ķermeņa temperatūru

Paaugstināta ķermeņa temperatūra un galvassāpes ir biežs saaukstēšanās, kovida un gripas simptoms, tāpēc ziemas aptieciņā noteikti jābūt pretdrudža un pretsāpju līdzeklim pieaugušajiem tablešu formā, savukārt bērniem – sīrupa vai suspensijas formā. Tie būs preparāti uz paracetamola vai ibuprofēna bāzes.

Jāņem vērā, ka līdz 38 grādiem paaugstinātu ķermeņa temperatūru pazemināt nav ieteicams. Tā ir organisma aizsargreakcija uz infekciju un laba zīme, jo liecina par to, ka organisms cīnās ar slimības izraisītāju, radot tam neizturamus eksistences apstākļus. Ļaujiet savai imunitātei strādāt, dzeriet vairāk ūdens! Ūdens ir labs palīgs jebkuras respiratoras infekcijas un arī caurejas gadījumā.

Termometrs

Tam jābūt aptieciņā visu laiku. Vecie dzīvsudraba termometri ir bīstami – toksiski, tāpēc tos ir aizliegts lietot. Ja tāds vēl mājās ir, nomainiet to pret mūsdienīgāku – ar cita metāla sakausējuma vai spirta saturu, vai arī pret digitālo termometru! Piemēram, stikla termometri, kas ir absolūti nekaitīgi, ārēji līdzinās vecajiem dzīvsudraba termometriem un derēs tiem, kas pie šādiem ir pieraduši. Tagad tiem ir arī speciālas «astītes», kas palīdz nokratīt rādītājus no termometra stabiņa. Mērot padusē, šāds termometrs jātur 5–10 minūtes. Svarīgi ņemt vērā, ka, izmērot temperatūru, termometrs jānokrata uzreiz, jo vēlāk, kad atdzisīs, to izdarīt būs grūtāk.

Ja lieto digitālo termometru, jāatceras par bateriju savlaicīgu nomaiņu. Tas ir ātrs un precīzs, daudziem modeļiem ir skaņas signāls, kas ziņo par mērīšanas pabeigšanu.

Labs ir arī infrasarkanais termometrs. Šis «gudrinieks» darbojas precīzi un gandrīz zibenīgi, pietuvinot to pierei vien dažu centimetru attālumā. Ideāls ģimenēm ar maziem bērniem un veciem vai kopjamiem cilvēkiem. Jā, dārgāks, taču tam ir atmiņa, un ar to var mērīt arī istabas un ūdens temperatūru, piemēram, vannojot mazuli.

Pret aizliktu degunu vai deguna gļotādas sausumu

Līdzeklis numur viens – aerosols ar jūras ūdeni deguna skalošanai. Tas izskalo visas deguna dobuma daļas, aktīvi attīrot no baktērijām, vīrusiem, alergēniem, gļotām. Turklāt jūras ūdenim ir pretiekaisuma un mitrinoša iedarbība.

Aptieciņā būs noderīgs arī līdzeklis pret aizliktu vai tekošu degunu. Šādus pilienus nedrīkst lietot ilgāk par septiņām dienām, jo ilgstošas lietošanas rezultātā rodas medikamentozs rinīts – deguna dobuma gļotādas hronisks kairinājums. Rūpīgi izpētiet lietošanas instrukciju un stingri to ievērojiet! Ja iesnas nepāriet nedēļas laikā, nepieciešama ārsta konsultācija.

Pret kakla sāpēm

Var noderēt speciālās sūkājamās konfektes pret kakla sāpēm. Parasti tās satur pretvīrusu komponentus – plūškoka ekstraktu, ehināceju un citus. Ir konfektes un pastilas, kas satur nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, piemēram, aktīvo vielu flurbiprofēnu.

Uzmanību! Kakla aerosolus un pretklepus sīrupus iegādājieties tikai, pēc konsultācijas ar ārstu vai farmaceitu.

Apsaldējumu un traumu gadījumā

Krājumā vajadzētu būt speciālai ziedei, kuras sastāvā ir anestētiķis.

Traumu gadījumā (ak, šie kritieni uz ledus!) var būt nepieciešamas bezrecepšu pretsāpju tabletes, kas satur, piemēram, ibuprofēnu, vai ziede uz diklofenaka bāzes (farmaceits ieteiks piemērotāko).

Ir pieejami dažādi aerosoli, kas sasituma gadījumā atvēsina traumas vietu, mazinot sāpes. Mājas nenāktu par ļaunu turēt mājās arī elastīgo saiti, brūču dezinfekcijas līdzekli un antibakteriālos plāksterus.

Profilaktiskās aizsargziedes un geli

Oksolīna deguna gļotādas ziedes, kā arī dažādi geli, kas satur ēteriskās eļļas un drogu izvilkumus, ir profilaktiski līdzekļi, kas cīnās pret vīrusu iekļūšanu degunā. Lai arī tie negarantē simtprocentīgu aizsardzību, labāk, ja tā ir kaut neliela nekā nekāda.

Ziemas sezonā visai noderīgi būs acu pilieni sausās acs sindroma novēršanai un deguna aerosoli ar hialuronskābi. Tie palīdz pretoties sausajam gaisam, kas ir telpās apkures sezonas laikā, un vējainiem laikapstākļiem, kā arī salam ārā.

Imunitātes uzturēšanai un pret saaukstēšanos

Var palīdzēt liepziedu, aveņu, kumelīšu, brūkleņu tējas. Aptiekā pieejami arī speciāli pulveri, kas satur antioksidantus, A, C, Z, C vitamīnus, ingveru, kas atvieglo akūtas respiratoras vīrusa infekcijas gaitu.

Pret gremošanas traucējumiem

Tuvojoties svētku laikam, ieteicams nodrošināties ar gremošanas fermentus saturošiem preparātiem, kas atvieglos, piemēram, pārēšanās vai vēdera uzpūšanās simptomus, no kā ne visiem izdodas izvairīties. Aptieciņā varētu būt arī kādas zāles pret grēmām (dedzinošu sajūtu pakrūtē), kas neitralizē kuņģa sulas skābi, un, iespējams, probiotikas, kas piemērotas arī pēc antibiotiku lietošanas. Noteikti ieteicams mājās turēt kādu līdzekli pret caureju, piemēram, aktivēto ogli.

Nomierinošs līdzeklis

Lai rastu mieru stresa situācijās, pa rokai vajadzētu būt arī nomierinošam līdzeklim, kas satur dabīgas vielas, piemēram, baldriānu, māteri.

