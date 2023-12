„Mēness aptieka” izzinošā svētku nodarbībā iepriecina paralimpiskās kustības bērnus un jauniešus Ieteikt







Latvijas Paralimpiskās komitejas lieldraugs “Mēness aptieka” sarūpējusi pārsteigumus paralimpiskajā kustībā iesaistītajiem bērniem un jauniešiem, pirms Ziemassvētkiem tiekoties jau trešajā izzinošajā nodarbībā “Tava veselības pietura”. Šoreiz notikumam ir īstena svētku gaisotne, kopīgi noskaidrojot ziemā populāru citrusaugļu veselīgumu un uzturvērtību, kā arī iesaistoties daudzveidīgās sportiskās akrtivitātēs un saņemot veselīgas dāvanas.

Nodarbību mērķis ir izglītot Bērnu un jauniešu parasporta apvienības aktīvo bērnu un jauniešu ģimenes. Speciālisti ikreiz dalās ar zināšanām par to, kas ir svarīgi jauno sportistu veselībai, lai ikdienā viņi būtu aktīvi, sportotu ar panākumiem un – ne mazāk būtiski – ar prieku pavadītu laiku savu vienaudžu vidū.

“Priecājamies būt kopā ar “Mēness aptieku” svētku reizē! Tieši ar viņu kā Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsponsora atbalstu varam īstenot bērnu un jauniešu iesaisti sportiskās nodarbībās. Mēs esam ar ļoti dažādām spējām un prasmēm un aicinām nākamgad jaunus dalībniekus droši mums pievienoties! Šeit visi esam vienādi – jā, mums ir ierobežojumi, bet kopumā neatšķiramies no pārējiem, tādēļ jāiet uz priekšu, jākļūst stiprākiem, līdzvērtīgi jāiekļaujas sabiedrībā! Vērtīgi, ka mums ir tādi atbildīgi draugi, ka varam kopā būt svētkos un strādāt nodarbībās, kur gan bērni, gan pieaugušie uzzina kaut ko jaunu par veselību vai vairāk padomā par jau zināmo, bet piemirsto, ko ikdienā varam darīt savā labā,” saka Bērnu un jauniešu parasporta apvienības prezidente Nataļja Novikova.

Bērnu ar invaliditāti iknedēļas treniņi RIMI Olimpiskajā sporta centrā Rīgā notiek, pateicoties Latvijas Paralimpiskās komitejas lieldrauga “Mēness aptieka” finansiālajam, morālajam un veselīgajam atbalstam. Šeit vidēji 40 bērni un jaunieši vecumā no četriem gadiem katru nedēļu trenējas dažādos sporta veidos – ratiņtenisā, galda tenisā, loka šaušanā, vieglatlētikas disciplīnās. Līdzīgas nodarbības regulāri notiek arī Ogrē. Tieši bērnu un jauniešu parasporta attīstībai visā Latvijā ir īpaši svarīga loma, lai sabiedrība, izprotot parasporta nozīmību, kļūtu aizvien iekļaujošāka un izglītotāka. Tieši tādēļ tādu atbalstītāju kā “Mēness aptieka” loma ir īpaši nozīmīga aktīva dzīvesveida un sportisko mērķu realizēšanā, kā arī sabiedrības izpratnes pilnveidošanā.

Papildu informācija par bērnu un jauniešu parasportu T. 29474302 un https://www.facebook.com/YouthParaSportsLV

