Mēness aptieka: Dāvināt veselībai noderīgo ir populāri Ieteikt







Veselībai noderīgo saviem tuviniekiem izvēlas dāvināt 24% respondentu – vairāk šāds lēmums raksturīgs sievietēm (28%), savukārt vīriešiem – 20%, tiek dāvinātas arī higiēnas, skaistumkopšanas preces. Savukārt lielākajam Latvijas iedzīvotāju vairumam būtiski ir Ziemassvētku dāvanās ģimenes locekļiem pasniegt sadzīvē noderīgas lietas, dažādas dāvanu kartes un biļetes, liecina “Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktā aptauja. Mazāk populāri šajos svētkos ir dāvināt naudu vai pašu gatavotas lietas, bet 7% iedzīvotāju Ziemassvētkos nevienu neapsveic.

“Ceturtā daļa iedzīvotāju dāvināšanai izvēlas gan veselībai noderīgo, gan higiēnas un skaistumkopšanas preces. Mūs, farmaceitus, iepriecina tas, ka cilvēki aizvien biežāk izmanto iespēju arī pie mums aptiekā iegādāties dāvanas savu draugu un tuvinieku veselībai un daudziem tādējādi izdodas gan samazināt laika tēriņu dāvanu meklēšanai, gan iepriecināt un parūpēties par savējiem. Aptaujas datos redzams, ka vecumā no 60-74 gadiem populārākā izvēle ir ģimenes locekļiem pasniegt naudu, ko varētu skaidrot ar to, ka šai iedzīvotāju grupai ir grūtāk ziemas apstākļos nokļūt tirdzniecības vietās. Apsveicami, ja viņi paliek mājās piesardzības dēļ, jo traumu iespējas šajā laikā ir lielas. Protams, aizvien populārāka kļūst iepirkšanās internetā, ko līdz ar digitālo prasmju palielināšanos lieliski pieprot arī liela daļa vecākās paaudzes,” uzskata “Mēness aptiekas” farmaceite Juta Namsone.

50% aptaujas dalībnieku sacījuši, ka viņiem būtiski ģimenes locekļiem pasniegt Ziemassvētkos sadzīvē noderīgas lietas – tā rīkojas vienlīdz daudz gan sievietes, gan vīrieši. Turklāt, jo sveicēji gados jaunāki, jo šāda veida dāvanu izvēle iedzīvotāju vidū populārāka. Dāvanas praktiskais pielietojums sadzīvē visbūtiskākais ir Zemgales un Vidzemes iedzīvotājiem – 60% norādījuši, ka dāvina sadzīvē noderīgas dāvanas.

26% respondentu izvēlas šajos svētkos pasniegt saviem tuviniekiem dažādas dāvanu kartes, biļetes uz kultūras, sporta pasākumiem u.tml. Arī šādi rīkojas 50% gan aptaujātie vīrieši, gan sievietes, un aptuveni vienlīdz populāra šī izvēle ir visās vecuma grupās. Par to, lai dāvanas saņēmējs pats izvēlas sev tīkamāko lietu vai gūst pieredzi, kultūras baudījumu u.tml. visvairāk rūpējas Pierīgā dzīvojošie respondenti – 34% un Kurzemē dzīvojošie – 31%. Vismazāk populāra šāda izvēle ir starp dzīvojošajiem Latgalē un Vidzemē.

Veselībai noderīgo saviem tuviniekiem dāvina 24% respondentu – 28% sievietes un 20% vīriešu. Šādi rīkojas 29% vecumā no 50-74 gadiem, vienlīdz daudz gandrīz visos reģionos dzīvojošie – Vidzemē gan tikai 19%.

24% arī apstiprinājuši, ka ģimenes locekļiem Ziemassvētkos dāvanās viņiem ir būtiski pasniegt higiēnas un skaistumkopšanas preces. Tā ir populārākā izvēle 18 – 29 gadus vecu jauniešu vidū, no kuriem 32% šādi apsveic savus mīļos, bet mazāk iecienīta izvēle 30-39 gadu veco respondentu vidū, no kuriem 21% apstiprinājis, ka dāvina higiēnas un skaistumkopšanas preces. Rīgā dzīvo lielākie piekritēji šāda veida dāvanām – 29%, Latgalē tādu ir 27%, Pierīgā 23%, Zemgalē un Kurzemē 22%, bet Vidzemē 12%.

17% respondentu Ziemassvētkos ģimenes locekļiem ir būtiski pasniegt dāvanā naudu, un šādi visvairāk rīkojas 60-74 gadu vecumā esošie aptaujas dalībnieki. Naudu dāvina tikai 10% iedzīvotāju, kuri ir vecumā no 40-49 gadiem, 12% vecumā no 18-29 gadiem, 15% vecumā no 30-39 gadiem un 19% vecumā no 50-59 gadiem. Nauda Ziemassvētkos dāvanā populārākā izvēle ir Latgales iedzīvotājiem – 21%, Pierīgas – 19%, Kurzemes – 17%, Rīgas – 16% un Vidzemes – 13%.

13% Latvijas iedzīvotājiem ir būtiski ģimenes locekļiem Ziemassvētkos apsveikumā sarūpēt pašu gatavotas lietas, tā rīkojas 16% sieviešu un uz pusi mazāk vīriešu. Visbiežāk šādas pašu rokām darinātas dāvanas būtiskāk ir pasniegt 18-29 gadu vecumā – tā rīkojas ceturtā daļa jauno cilvēku. 12% tādu ir vecumā no 30-39 gadiem un tikpat arī vecumā no 50-59 gadiem, 60-74 gadu vecumā paši dāvanas darina 10% iedzīvotāju un 9% vecumā no 40-49 gadiem. Pēc šīs aptaujas datiem, mazāk populāri apsveikt ar pašu gatavotām dāvanām ir Kurzemē.

11% respondentu bijis grūti aptaujā pateikt, kura veida dāvanas viņiem ir būtiskāk Ziemassvētkos pasniegt ģimenes locekļiem, bet 7% apstiprinājuši, ka šajos svētkos nevienu neapsveic.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauja „Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” 2023. gada decembrī veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Respondenti aptaujā uz deviņiem jautājumiem snieguši atbildes, izvēloties vairākus to variantus.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un kvalitatīvākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, 2023. gadā Latvijas mīlētāko zīmolu TOP, „Mēness aptieka” 11. reizi pētījuma laikā ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2022. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. un 2023. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.