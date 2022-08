APTAUJA. Vai partiju raibums un lielais daudzums netraucēs jūsu izvēli, par ko balsot 14. Saeimas vēlēšanās?

Ilustratīvs attēls Foto: Patrīcija Eglīte/LETA

Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vai partiju raibums un lielais daudzums netraucēs jūsu izvēli, par ko balsot 14. Saeimas vēlēšanās?

Irēna Sproģe Salas pagastā: "Nupat dzirdēju, ka vēlēšanās piedalīšoties 19 partijas. Īsta biezputra! Es tam katlam eju garām, manu izvēli tas neietekmēs. Lai arī apzinos, ka vēl līdz galam neesmu izlēmusi, par ko balsot, tik un tā lielās līnijās skaidrība ir. Un zinu, ka sarakstā daudzus svītrošu ārā, varbūt paliks tikai viens kandidāts. Neskaitāmo sarakstu veidotājiem bijušas lielas grūtības piesaistīt piemērotus cilvēkus lielajai politikai. Salikuši vai nu sabiedrībā populārus cilvēkus, kurus tā vara nemaz tā neinteresē, vai pretēji – kas raujas kā runcis pēc zivs gabala. Arī tādus, lai tikai būtu vieta aizpildīta. Daudzi uz vēlēšanām neies ne jau tāpēc, ka baidītos no tā sarakstu bara un vēl lielākas Saeimas sadrumstalotības, bet gan tā iemesla dēļ, ka ilgu laiku tie, kas ir pie varas, demonstrējuši ļoti nelabu attieksmi pret vēlētājiem. Uzticība zaudēta. Cilvēki vairs netic, ka var ko ietekmēt. Tas arī noteiks kopējo vēlētāju aktivitāti. Secinājums viens – beidzot ir jāsāk skatīties uz morālajām vērtībām. Rauties pie varas tikai tāpēc, ka ļoti gribas to varu, – nu, zemāk jau vairs nav kur krist."

Edīte Endola Liepājā: “Nu jau sāk vilkt uz trīsdesmito gadu pirmo pusi, kad sīkpartijas rāvās pie varas. Mazai valstij nevajag tādu lērumu partiju! Mums visiem beidzot vajadzētu atjēgties un saprast, kas ir partiju un personiskās šaurās intereses un kas ir Latvijas valsts intereses. Demokrātija ir jāmācās! Cerīgi raugos uz partiju apvienotajiem sarakstiem, piemēram, Pīlēna, taču bažas, ka atkal priekšā vecie buki. Un tad vēl tas, ka te apvienojas, te šķiras vai pat izjūk. Ja Saeimas koalīcijā nonāk daudzas partijas, uzreiz plēšanās par amatiem, tiek meklēti visādi kompromisi, grūti par ko vienoties. Izeja? Vēlētājiem jau tagad jādomā, nevis pēdējā brīdī!”

Roberts Majors Carnikavā: “Jā, tas partiju raibums atgrūž, bet uz vēlēšanām nevar neiet. Krievu spēki tikai to vien vēlas, lai mazāk latviešu bāleliņu dotos pie urnām. Tad nu būsim ar pašcieņu, iesim un balsosim tā, lai tās sadrumstalotības būtu mazāk. Visām sīkpartijām jau nav jālēkā līdzi. Latvijai pilnīgi pietiktu ar trijām vai četrām partijām.”