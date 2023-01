Foto: SHUTTERSTOCK

APTAUJA. Ko sagaidāt no jaunā gada? Ieteikt







Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Irēna Sproģe Salas pagastā: “Pāri par visu – lai mums mierīgas debesis virs galvas! Ukraiņi cīnās arī par mums, ukraiņi nepadosies, jo taisnība ir viņu pusē. Ja Ukraina var, Latvijai arī jāsasparojas. Man galvenais – lai valsts vara un vietējā vara redz arī lauku cilvēkus. Lauki ir latvisko vērtību glabātava, lauki dod nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas kultūras attīstībā.

Nupat pārnācu mājās no mūsu sieviešu vokālā ansambļa mēģinājuma. Mums ir cerība, ka ansambli Dziesmu svētku laikā uzaicinās uz Rīgu, jo dziesmas skanēs ne tikai Lielajā estrādē, mēs būtu priecīgas padziedāt kādā galvaspilsētas parkā. Nu un, protams, lai jaunajā gadā pašai un tuvajiem veselība! Lai spēks kaulos un dūša liela!”

Zigurds Neimanis Carnikavā: “Sagaidu, ka Ukrainā beigsies tas murgs, tās šausmas, tas vājprāts, Latvijas izaugsmei ļoti no svara, lai būtu miers. Bet tas nenāk pats no sevis, tas ir jāizcīna, gandarījums, ka arī Latvija cieņpilni pieliek savu roku. Tagad katram jādomā, ko un kā darīt, lai palīdzētu savai valstij, jāmeklē, pie kā pieķerties, kas palīdz dzīvot. Vienmēr, kad pienāk jauns gads, pirmā doma – lai būtu veselība! Pārējo varēs nopirkt par nopelnīto naudu. To es vēlos īpaši uzsvērt – nauda ir jānopelna. Gan katram atsevišķi, gan valstij kopumā. Tad mums viss būs.”

Dzidra Liepiņa Ogres novadā: “Kad Latvijai pienāks tie laiki, kad vara kalpos tautai? Visu laiku māc šaubas, īpaši, kad redzi, kā valdošie centīgi parūpējas par sava maka biezumu. No malas jaunās valdības veidošana izskatījās, lai man piedod, ja tā nav, tāds savtīgu interešu projekts. Bet valdība taču var pierādīt pretējo!”

Pēteris Korsaks Sējas pagastā: “Tā kā jaunā valdība tapa ar lielām grūtībām un cilvēki nogura no gaidīšanas, kad beidzot nosauks jaunos ministrus, tagad mums ir tiesības sagaidīt darbus. Ir jau diezgan daudz solīts, ļoti ceru, ka valdība mēģinās arī darīt un izdarīt, īpaši ekonomikas uzlabošanā, izglītības un veselības problēmu risināšanā.

Par sevi saku īsi – jāstrādā! Lielu darbu esmu ieguldījis Latvijas fotomākslas pamatlicēja Mārtiņa Buclera atstātā mantojuma izpētē, šogad man par viņu jāuzraksta grāmata. Katrā ziņā sagaidu, ka jaunais gads būs labāks par iepriekšējo, galvenais – ar gaišu skatu nākotnē, tad būs labi.”