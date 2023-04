Foto: Proxima Studio/SHUTTERSTOCK

APTAUJA. Vai un ko vajag mainīt nodokļu politikā Latvijā?







Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Raivis Ragainis, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs: “Vispirms jau vajag mainīt pašu pamatu – nodokļu politika būtu jātaisa daudz vienkāršāka, turklāt tā, lai cilvēkiem nebūtu izdevīgi nemaksāt. Nevienam nepatīk, ja ir jāpārmaksā. Piemēram, cilvēks uzceļ māju, samaksā nodokļus. Dzīvo tajā mājā, jāmaksā atkal. Visā valstī ar ceļiem nav kārtības. It kā nauda nāk klāt, bet ceļi sabrūk vēl vairāk. Grāmatvežiem tagad strādāt ir ļoti sarežģīti – nekad agrāk tā nav bijis. Mēs Jēkabpilī bijušā kara lidlauka teritorijā attīstām ražošanu, vairāki uzņēmumi jau strādā, plānojam saules paneļu parku, ir vietējais ražotājs, būs arī investori. Bet kādas būs uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņas? Valsts saka – nodokļu ieņēmumi Latvijā veido 30,8% no iekšzemes kopprodukta, Igaunijā – 33,8%. Kāpēc arī te atpaliekam no Igaunijas?”

Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs: “Finanšu ministrs Arvils Ašeradens uzsver, ka iekasēto nodokļu apmērs nav pietiekams visu vajadzību finansēšanai, un informē, ka, strādājot pie nodokļu politikas pamatnostādņu projekta (2024.–2027. g.), notiks nodokļu pārvērtēšana, ņemot vērā politisko un sociālo partneru piedāvājumus. Bet pašvaldības jau līdz šim ir zaudētājas, piemēram, samazināja mums pienākošos iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu. Tas krupis mums bija jānorij. Bet vēl tagad neesam sagremojuši. Līdz šim arī no izlīdzināšanas fonda lauvas tiesu saņēma dažas lielās pilsētas, tādas kā Liepāja, Daugavpils. Lai nu kā, nodokļu politikā būtu jāņem vērā gan attālumi, gan sociālā spriedze, gan klimatiskie apstākļi. Ir taču atšķirība, vai koksne uz Rīgas ostu jāved no Pierīgas mežiem vai valsts austrumu reģioniem. Domāju, būs smagas diskusijas par darbaspēka nodokļiem. Laikam jau viss šis gads paies runāšanā. Lai nu tā būtu. Vismaz labi, ka būtiskākās izmaiņas nodokļos varētu būt tikai no 2025. gada.”

Aivars Okmanis, Bauskas novada domes priekšsēdētājs: “Pašvaldībām vajadzētu saņemt lielāku dabas resursu nodokļa daļu. Nekad nebūs ideāla nodokļu sistēma, bet uz to censties gan vajag. Cik nav dzirdēts – tu maksā, bet izrādās, tu esi parādā. Tas tā, saasināti. Brīžiem patiešām šķiet – tie nodokļi kā loteriju spēle. Un tu nezini, par ko ir jāmaksā. Katrā ziņā izmaiņām jābūt tādām, lai cilvēkiem būtu lielāka skaidrība.”