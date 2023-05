“Mēs visi gribam redzēt Putinu Hāgā. Un mēs uzvarēsim,” tā vizītē Nīderlandē paziņojis Zelenskis

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien vizītes gaitā Nīderlandē pauda pārliecību, ka agresorvalsts Krievijas autoritārais līderis Vladimirs Putins Starptautiskajā Krimināltiesā (SKT) Hāgā tiks notiesāts par kara noziegumiem.

Šādi Zelenskis izteicās, runājot SKT. Uzruna tika translēta arī Ukrainas nacionālā telemaratona ēterā.

“Cienījamā Nīderlandes tauta! Mēs esam ļoti priecīgi būt šodien šeit jūsu stiprajā valstī, brīvības un taisnīguma, pamata vērtību zemē,” sacīja Ukrainas prezidents.

“Neapšaubāmi mēs visi gribam šeit redzēt citu Vladimiru. Hāgā. To, kas ir pelnījis, ka viņu notiesā par noziedzīgām darbībām. Tam ir jānotiek šeit starptautisko tiesību galvaspilsētā. Esmu pārliecināts, ka tas notiks, kad mēs uzvarēsim. Un mēs uzvarēsim,” sacīja Zelenskis.

Ukraina nevar pieļaut hibrīdimunitāti kara noziedzniekiem vai hibrīdmieru, kas būtu saistīts ar karadarbības apturēšanu frontē, skaidroja prezidents.

“Tikai paliekošs miers, īsts miers, īsta brīvība, īsts taisnīgums. Tas ir tieši tas, kas mums šobrīd ir vajadzīgs,” uzsvēra Zelenskis.

In the #Netherlands, during #Zelenskyy's visit, military equipment was demonstrated, which will soon be sent to #Ukraine. pic.twitter.com/MWz1xs7Jca

— NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2023