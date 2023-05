LA.LV jautā Slaidiņam: Cik bīstami ir “Shahed” dronu uzbrukumi Ukrainas infrastruktūrai un iedzīvotājiem? Ieteikt







Turpinot ikdienas LA.LV jautājumu uzdošanu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, trešdien interesējāmies par “Shahed” dronu bīstamību.

Jau iepriekš portālā ziņojām, ka naktī uz trešdienu Krievijas karaspēks Ukrainā palaidis 26 bezpilota lidaparātus “Shahed”, no kuriem Ukrainas armija notriekusi 21, vietnē “Facebook” paziņojuši Ukrainas Gaisa spēki.

Ukrainas teritorijā lidroboti ielidojuši no ziemeļiem no Krievijas Brjanskas apgabala un no dienvidiem no Azovas jūras austrumu piekrastes. Kijivā gaisa trauksme iedarbojās neilgi pēc pusnakts. Ukrainas Gaisa spēki paziņoja, ka tiem izdevies likvidēt visus dronus, kas uzbruka Ukrainas galvaspilsētai.

J.Slaidiņš komentē: “Tur ir pietiekami daudz sprāgstvielas, lai tie radītu postījumus jebkurām ēkām. Protams, arī redzam, ka vairums triecienu tiek doti pa civiliem objektiem.”

“Drons ir drons un, ja tas ir aprīkots ar sprāgstvielu, tas ir bīstams. “Shahed” ir pietiekami daudz, lai radītu pēc iespējas vairāk bojājumus taisni ēkām,” piebilst eksperts.