“Microsoft 365” ir paziņojis, ka tiek pētītas pakalpojumu un funkciju veiktspējas problēmas. Uzņēmuma programmu lietotāju sūdzības liecina par vēl vienu globālu IT traucējumu, jo lietotājiem ir grūtības piekļūt saviem e-pastiem, “Xbox”, “Microsoft Teams” un citām 365 funkcijām, tā šodien ziņo britu medijs “Daily Mail“.

Uzņēmums ziņoja, ka tā sistēmas nedarbojās aptuveni plkst. 9:15 pēc Austrumeiropas laika, kas, kā ziņots, ietekmēja tehnoloģiju tīklus visā Eiropā un ASV. Un šis IT darbības traucējums notiek tikai nepilnas divas nedēļas pēc tam, kad “Microsoft” serveri piedzīvoja globālu IT darbības pārtraukumu, kas lika pārtraukt tūkstošiem lidojumu un traucēja banku un neatliekamās palīdzības dienestu darbību.

“Izmeklējam ziņojumus par problēmām, kas saistītas ar pieslēgšanos “Microsoft” pakalpojumiem visā pasaulē. Klientiem, pieslēdzoties Azure pakalpojumiem, var rasties laika pārtraukumi,” teikts uzņēmuma “Microsoft” paziņojumā vietnē “X”. “Lai diagnosticētu un atrisinātu šo problēmu, ir iesaistītas vairākas inženieru komandas. Sīkāka informācija tiks sniegta, tiklīdz tas būs iespējams,” norāda uzņēmuma pārstāvji.

Uzņēmums piebilda, ka “vairāk informācijas var atrast administratoru centra sadaļā MO842351”. IT tehnoloģiju giganta “Microsoft” administratoru centrā paziņoja, ka Azure pakalpojumi nedarbojas un “daļai klientu var rasties problēmas, savienojoties ar pakalpojumiem visā pasaulē”. Azure ir tā sauktais mākoņa ugunsmūris, kas nodrošina failu, datu un citu lietotņu aizsardzību pret draudiem. Uzņēmums arī ziņoja, ka tika ietekmēta tā platforma Intune, kas pārvalda uzņēmumu organizatoriskos resursus, un Entra, informē “Daily Mail”.

Entra ir mākoņdatošanas identitātes resurss, kas nodrošina autentifikācijas un autorizācijas pakalpojumus Microsoft Azure, 365 un citiem trešo pušu pakalpojumiem. Uzņēmums piebilda, ka tika iesaistīta tā “Power Platform”, kas ietver GitHub un Microsoft Teams, kas palīdz uzņēmumiem veidot lietojumprogrammas, analizēt datus un automatizēt darba plūsmas.

Kopš plkst. 8.:00 pēc Austrumeiropas laika DownDetector ir saņēmis simtiem ziņojumu no lietotājiem, kuri sūdzējās, ka nevar piekļūt savam e-pastam lietotnē vai pārlūkprogrammā, kā arī nesaņem plānotos kalendāra ielūgumus.

Administratoru centrs paziņoja, ka plkst. 11:30 pēc Austrumeiropas laika tiks izdots vēl viens atjauninājums un pašlaik “ir iesaistītas vairākas inženieru komandas, lai pēc iespējas ātrāk diagnosticētu un atrisinātu problēmu”. Atjauninātajā paziņojumā uzņēmums norādīja: “Mēs analizējam datplūsmas modeļus tīkla infrastruktūras daļā, lai palīdzētu mūsu izmeklēšanai. “Turklāt mēs izskatām ietekmes mazināšanas iespējas, tostarp iespējamos kļūmju novēršanas pasākumus, lai atvieglotu situāciju,” piebilda uzņēmumā.

Tikmēr cilvēki soctīkla vietnē “X” sūdzas par traucējumiem “Microsoft” pakalpojumu nodrošināšanā, un daži raksta, ka nedarbojas gan viņu Xbox, gan Minecraft. “Kas no Microsoft bija izdomājis, ka vienā sistēmā ir tik daudz uzticamu ierīču?” rakstīja kāds soctīkla “X” lietotājs. “Tā ir patiešām slikta prakse. Es burtiski nevaru darīt savu darbu, jo tas atkal nedarbojas,” piebilda kāds cits.

Šis kārtējais globālais IT traucējums notika pēc tam, kad šā gada 19.jūlijā ar CrowdStrike drošības atjauninājumu tika apdraudēta Microsoft Azure platforma, kā rezultātā daudzviet pasaulē bankas, aviosabiedrības, televīzijas tīkli, vilcieni un veselības aprūpes sistēmas ziņoja par plašiem darbības traucējumiem.

Crowdstrike, kas ir ASV kiberdrošības uzņēmums, ko izmanto uzņēmums “Microsoft”, izvietoja atjauninājumu savam Falcon Sensor, kas meklē vīrusus un ļaunprātīgus kiberuzbrukumus. Todien incidents ietekmēja Microsoft 365 lietotnes un Azure pakalpojumu, ko izmanto vairāk nekā 50 % Fortune 500 uzņēmumu un astoņas no lielākajām finanšu iestādēm 43 ASV štatos. Lielas valdības iestādes bija spiestas pārtraukt darbu, tostarp Sociālā nodrošinājuma pārvalde, kas paziņoja, ka incidenta dēļ tika apturēta daudzu pakalpojumu darbība.

Sistēmas kļūme ietekmēja arī TD Bank, Visa un Bank of America, jo klienti nevarēja saņemt savu naudu, bet slimnīcas visā ASV bija spiestas noraidīt pacientus un atlikt vai arī pārplānot procedūras. “Microsoft” nav paziņojis, kas izraisīja šo jaunāko globālo IT darbības pārtraukumu un vai pie tā ir vainojams CrowdStrike. Britu medijs “DailyMail” raksta, ka ir sazinājies ar uzņēmumu “Microsoft”, lai saņemtu komentāru par notikušo, bet pagaidām atbildes nav.

Microsoft hit with another global outage – with users unable to access emails, Xbox Live and 365 functions https://t.co/Bn0cZNOeWM pic.twitter.com/mWz1xsRpaF

Less then 2 weeks after the #crowdstirke Global outage, there are reports #Microsoft are dealing with their own outage.

It is understood that it is only affecting Europe atm, rather than a worldwide – users unable to access emails, Xbox Live and 365 functions. pic.twitter.com/bm9XgBvwxp

— Transputec Ltd (@Transputec) July 30, 2024