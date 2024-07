Masveida IT traucējumi izraisījuši haosu visā pasaulē, smagi cietuši arī banku un veselības aprūpes pakalpojumi. Daudzi reisi lidostās ir apturēti, veidojas garas rindas un kavējas lidojumi. Ir noskaidrots problēmu cēlonis un norit aktīvs darbs, lai tās tiktu novērstas, ziņo “BBC“.

Kiberdrošības uzņēmums “Crowdstrike” atzinis, ka problēmu izraisīja tās “Falcon” pretvīrusu programmatūras atjauninājums, kas paredzēts “Microsoft Windows” ierīču aizsardzībai pret ļaunprātīgiem uzbrukumiem, sacīja “Crowdstrike” vadītājs Džordžs Kurcs, piebilstot, ka problēma ir identificēta un tiek veikti labojumi.

Kad kļūda tiks novērsta?



Tas varētu aizņemt kādu laiku. Kurcs, runājot ar “NBC News”, sacīja, ka uzņēmuma misija ir nodrošināt, lai katrs klients pilnībā atgūtos no šī incidenta, taču var paiet kāds laiks, līdz viss sāks darboties kā iepriekš.

“Mēs ļoti atvainojamies par neērtībām, ko esam radījuši klientiem, ceļotājiem, ikvienam, kuru šī problēma skārusi, tostarp mūsu uzņēmumiem,” viņš teica.

“Microsoft” iesaka cilvēkiem izmēģināt klasisku metodi, lai viss darbotos — izslēgt un atkal ieslēgt ierīces (dažos gadījumos līdz pat 15 reizēm).

Kurš ir cietis?

Pirmie ziņojumi par traucējumiem tika saņemti no Austrālijas, bet pēc tam no citām pasaules daļām.

Cietušas lidostas – vairākas ASV aviosabiedrības, īpaši “United”, “Delta” un “American Airlines”, pārtrauca lidojumus visā pasaulē. Arī Austrālijas pārvadātājiem “Virgin Australia” un “Jetstar” nācās aizkavēt vai atcelt lidojumus, jo ekrāni, piemēram, Sidnejas lidostā, kļuva melni. Eiropas lidostas ziņoja, ka traucējumi izraisījuši reisu aizkavēšanos un garas rindas.

Arī Apvienotās Karalistes dzelzceļa kompānijas ziņoja par kavēšanos.

Maksājumu sistēmas – daudzi veikali varēja pieņemt tikai skaidru naudu. Tika ietekmētas arī bankas.

Veselības aprūpe – par traucējumiem slimnīcās ziņoja gan Izraēla, gan Apvienotā Karaliste, radās problēmas ar vizīšu rezervēšanu.

Haosā bija ierautas arī raidorganizācijas, tostarp “Sky News” Apvienotajā Karalistē, viņiem vairākas stundas nācās pavadīt ārpus ētera.

Cilvēki no visas pasaules dalījušies ar piedzīvoto lidostās. Apkopojam video un fotogrāfijas no sociālajiem tīkliem!

🔥🚨BREAKING NEWS: This Microsoft outage is now being reported as the biggest IT outage in history.

