Šobrīd visā pasaulē novērojami plaši IT traucējumi, kas ietekmē lidostu, mediju un banku darbību – noskaidrots, kāda kļūda izraisīja šo haosu Ieteikt







Lielbritānijā, Austrālijā, Vācijā un citur pasaulē tiek ziņots par plašiem IT darbības traucējumiem, kas ietekmē aviosabiedrības, medijus un bankas, vēsta britu raidorganizācija BBC un citi mediji.

Traucējumu cēlonis nav zināms, bet ASV datorprogrammatūras gigants “Microsoft” paziņojis, ka veic pasākumus, lai mazinātu traucējumu ietekmi. “Microsoft” norādīja, ka lietotājiem pagaidām var neizdoties piekļūt daļai no “Microsoft” lietotnēm un pakalpojumiem.

Lielbritānijā par plašām IT problēmām ziņoja dzelzceļa kompānijas, telekanāls “Sky News” nespēja pārraidīt tiešraidē un traucēta Londonas biržas mājaslapas darbība.

Lielbritānijā un citur pasaulē lidostās atcelti vai kavējas avioreisi. ASV lielākās aviokompānijas, tai skaitā “United” un “Delta”, apturējušas visus avioreisus.

Par problēmām IT sistēmās ziņojušas arī Berlīnes un Edinburgas lidostas un Spānijas lidostas.

Austrālijā problēmas konstatējusi valsts lielākā starptautiskā lidosta, telekomunikāciju uzņēmumi un mediji.

Plašos IT darbības traucējumus, ko piektdien piedzīvojuši transporta uzņēmumi, kā arī citas kompānijas un iestādes visā pasaulē, izraisījis kļūdains kiberdrošības uzņēmuma “CrowdStrike” programmatūras atjauninājums, pamatojoties uz savu kiberdrošības dienestu secinājumiem, paziņojusi Vācijas valdība.

“Ietekmētās programmatūras ražotājs izplatījis aprisinājumu, kas jāizmato tiem, kurus skāruši” IT darbības traucējumi, preses konferencē pavēstīja Iekšlietu ministrijas pārstāvis Mehmets Ata, piebilstot, ka nekas neliecina par iespējamu kiberuzbrukumu.

Something super weird happening right now: just been called by several totally different media outlets in the last few minutes, all with Windows machines suddenly BSoD’ing (Blue Screen of Death). Anyone else seen this? Seems to be entering recovery mode: pic.twitter.com/DxdLyA9BLA — Troy Hunt (@troyhunt) July 19, 2024

Mass IT outage grounds planes and hits banks, broadcasters and businesses around the world https://t.co/35JviqXvnj — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 19, 2024

Major US carriers including American Airlines, Delta Airlines and United Airlines issued ground stops citing communication issues, less than an hour after Microsoft resolved its cloud services outage that impacted several low-cost carriers https://t.co/Lt0j3bTror — Reuters (@Reuters) July 19, 2024

❗️The global disruption has affected the work of major airports, banks and companies worldwide Microsoft notes that the situation is gradually stabilizing after numerous complaints about problems accessing the company's services. Work on troubleshooting continues pic.twitter.com/K5HYx492Db — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2024

Apturēti visi lidojumi Sidnejas un Berlīnes lidostās. Arī ASV Federālā aviācijas administrācija likusi pārtraukt lidojumus lielākajiem ASV pārvadātājiem. https://t.co/UaYzZvnQyx — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 19, 2024