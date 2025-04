Mikroķirurgs Libermanis: “Kari ir neizbēgami – mēs esam iegājuši karošanas ērā” Ieteikt







“Karš ir traumatiskā epidēmija. Kari ir neizbēgami – mēs esam iegājuši karošanas ērā,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Kārtības rullis” pauda mikroķirurgs Olafs Libermanis, diskutējot par karadarbību Ukrainā, to starp par 21.gadsimta civilizāciju.

Reklāma Reklāma

“Gribi vai negribi, cilvēcīgi vai necilvēcīgi, strupceļš vai ne-strupceļš, esam iegājuši. Viss. Traumatiskā epidēmija. Vienu epidēmiju mēs pārdzīvojām jau pirms pieciem gadiem kā diezgan disciplinēta nācija un izglābāmies no blakusefektiem,” tā turpināja sacīt Libermanis, pieminot globālo pandēmiju Covid-19, ko izjutām arī Latvijā. “Tagad šī ir nākamā epidēmija,” uzskata mikroķirurgs, kurš raidījumā sīkāk uzskaitīja to, kādi ierobežojumi bija Covid-19 laikā.

“Tuvojas nākamā epidēmija. Ko mums vajag? Mums vajag to, to… Pirmais punkts, otrais punkts, trešais punkts, kas jāsagatavo – materiālā bāze slimnīcām, ārstiem, armijai, civilajiem. Tā būtu tā mūsu informatīvā telpa. Pārejais – politika… Man liekas, tas ir troksnis džungļos – tāda bļaurēšana. Viens bļauj to, viens bļauj to! Jābūt gataviem – jāstrādā šodien. Jācenšas strādāt tā, lai dabūtu vienu dienu klāt pie miera. Un ja šodien es pie tā nestrādāju, tad vienkārši būs viena diena mazāk,” pārdomas pauda Libermanis TV24 raidījumā “Kārtības rullis”, diskutējot par karu Ukrainā un valsts aizsardzības jautājumiem “kara epidēmijas” draudu priekšā.

Mikroķirurgs Libermanis, kurš pats ir sniedzis medicīnisko palīdzību ievainotajiem karavīriem un civiliedzīvotājiem karā Ukrainā, norādīja, ka mums “nevajag ļaut laikam tecēt caur pirkstiem”. Viņš piebilda, ka katram ir jāgatavo sevi, kolēģus, tāpat “jākustas arī Veselības ministrijai, stacionāriem un adekvātiem cilvēkiem, kādi ir medicīnā”. “Ir jāsanāk kopā un jāsāk kaut kas darīt,” mudināja Libermanis.

Pilnu TV24 raidījumu “Kārtības rullis” variet skatīties video šeit: