Mīļā…pietiek! Kā atteikties no cigaretēm?!





Šis gads ieviesa negaidītas korekcijas manā ikdienā, un ne jau vienīgajai – roku rokā ar satraukumiem un neziņu, savā izmērā pieauga piemirsts un godīgi sakot, negatīvs ieradums.

Daudzu gadu garumā smēķēju gandrīz pa paciņai dienā, līdz vienubrīd izslimota angīna man palīdzēja šo pieraduma dziņu mazināt. Kļuvu par svētdienas smēķētāju – pa cigaretei ballītēs ar draugiem vai svētdienās, baudot šampanieša glāzi,brančā. Tomērpandēmija, stress un iekšējais baiļu kunkulis neviļus atgrieza mani pie vecā ieraduma.

Piekrīti, smēķētāji jau patiesībā apzinās, cik kaitīga ir tabaka, un, arī tie, kuri skaļi to nepasaka, klusībā cer kādu dienu pamosties bez domām par pirmo ievilkto cigaretes dūmu. Mans laiks bez cigaretēm diendienā bija patīkams – nekādas smakas, lieliska pašsajūta, adekvāta ādas krāsa un, protams, līdzekļu ekonomija. Tomēr, martā izjūtas manī mainījās – tikt galā ar emociju bubuli palīdzēt vien spēja cigarete. Viena aiz otras. Un tā pavasara un visas vasaras garumā.

Atteikties no tabakas cigaretēm

Apzinos, ka veselība ir jāsaudzē, it īpaši tagad, kad neziņa par nākotni ir tik izteikta. Taču šis arguments uz mani strādā vāji. Spēcīgāk pa smadzenēm “sit” sabiedrības spiediens – aizdedzini cigareti un vēro apkārtējo nosodījumu, klausies komentārus un atsaucies aicinājumiem paiet tālāk… Atrast vietu, kur uzpīpēt arī kļūst sarežģīti – parkos nedrīkst, uz balkona nedrīkst, pie kāpņu telpas nedrīkst… kur tad drīkst?

Pēdējo punktu uz “i” pielika mana otrā puse, kad ierados mājās un mans vīrietis mani sagaidīja ar lūgumu… mīļā… pietiek!

Smēķēt vai nesmēķēt IR mana izvēle un šobrīd man ir nepieciešams ne tikai nikotīns, bet arī pats smēķēšanas process. Mana mazā drošības saliņa, uz kuru aizbēgt, kur atlaist emociju burbuli, kur patverties, kad manā izjūtu trauciņā vairs nav vietas nekam jaunam. Bija laiks meklēt alternatīvu tradicionālajām tabakas cigaretēm!

Ceļš līdz SALT

Ir pavisam viegli apmulst no tirgū piedāvātajām alternatīvo produktu variācijām. Sāku ar karsējamo ierīci – viss jau šķiet labi, bet tās nemitīgā uzlāde, elektroniskās problēmas un filtru iegādes ierobežojumi man nešķita ērti. Un tie brīži, kad tā nedarbojas tieši tad, kad Tev tas ir visvairāk nepieciešams! Tā nevis mazināja manu trauksmi, bet radīja papildus dusmas un neapmierinātību. Atkal?

Tinamā tabaka? Nē. Plāksteri – nē! Cigarellas – nē! Cigāri – pavisam liels nē!

Kā jau mums visiem, internets seko mūsu meklēšanas vēsturei un piedāvā produktus, kas mums varētu būt interesanti. Tā bija arī ar mani – ieraudzīju rakstu par vienreiz lietojamām elektroniskajām cigaretēm SALT. Kā tas ir vienreiz? – es sākumā nesapratu. Vienreiz lietojamas nozīmē to, ka viena elektroniskā SALT cigarete ir paredzēta 450 dūmu ievilkšanas reizēm. Kad dūmu skaits iztērēts, to vienkārši izmet šķirotajos atkritumos. Tā izgatavota no pārstrādājamiem materiāliem un ir dabai draudzīga.

Tai ir dažādu garšu variācijas, kuras var mainīt atbilstoši garastāvoklim: ja vēlos atkārtoti sajust pirmās rīta kafijas garšu un aromātu arī dienas laikā vai jūtu, ka man kārojas mentola atsvaidzinājums, vai, tieši pretēji – vēlos ko saldu un svaigu kā ledainu persiku vai iegrimt vīnogu paradīzē, ar SALT es to varu! Garšu variācijas ir daudz un dažādas un dizains – piemērots ikvienam.

Man patīk, ja varu to paslēpt plaukstā, ievietot pat vismazākajā no maniem klačiem vai ieslidināt mīļotā vīrieša žaketes iekškabatā, kad somiņa nav līdzi.

SALT ir MANS veids kā pašreiz nokļūt manā drošības saliņā – turklāt, dūmi nesmird, kaklā nekož un apkārtējo nosodījums dīvainā kārtā mazinājies… protams, tas vēl tur ir, bet manai otrai pusītei un draugiem nav iebildumu pret šo manu ieradumu.

Ir sajūta, ka brīdī, kad pasaule sakārtosies, emocijas, neziņa un stress atkāpsies un dzīve atgriezīsies ierastajās sliedēs,ar SALT e-cigareti būs vieglāk atmest smēķēšanu pavisam. Mana pēdējā elektroniskā vienreiz lietojamā cigarete mani gaida nākotnē un tad… bet pagaidām, paldies tiem, kas radījuši SALT un tās sešpadsmit garšu nokrāsas…