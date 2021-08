Foto: ekrānuzņēmums/Youtube

Ministre: Nekārtības pie Lietuvas Seima un migrantu nometnē Rūdninku poligonā bija koordinētas pretvalstiskas akcijas Ieteikt







Otrdien notikušās nekārtības gan pie Lietuvas Seima ēkas Viļņā, gan nelegālo migrantu nometnē Šalčininku rajona Rūdninku poligonā bija organizētas un savstarpēji koordinētas akcijas, kas vērtējamas kā pretvalstiska darbība, trešdien paziņojusi iekšlietu ministre Agne Bilotaite.

“Redzam divas labi organizētas akcijas – vienu pie Lietuvas Republikas Seima un vēl citus notikumus Rūdninkos. Tas liecina par organizēšanu un koordinēšanu,” viņa sacījusi žurnālistiem.

“Tas, ko mēs redzam, ir hibrīduzbrukums. [Ņemot vērā] procesus, kas norisinās nelegālās migrācijas kontekstā, kad mūsu spēki jākoncentrē pie robežas un apsargājamajiem objektiem, šādas nesankcionētas iniciatīvas viennozīmīgi nav nekāda pilsoniskuma izpausme, bet labi organizēta pretvalstiska darbība, kuras dēļ mums nākas novirzīt savus spēkus no citiem objektiem,” norādījusi ministre, gan konkrēti neminot, kas šīs akcijas organizējis.

Jau ziņots, ka otrdienas vakarā nekārtības izcēlās pie Seima ēkas Viļņā, kur dienas gaitā pulcējās vairāki tūkstoši cilvēku, lai protestētu pret valdības plāniem noteikt stingrus ierobežojumus cilvēkiem, kuri nav vakcinējušies pret Covid-19 vai testējušies. Seims gan otrdien ārkārtas sesijā risināja gluži citus jautājumus, kas saistīti ar nelegālās migrācijas krīzi.

Vakarpusē, beidzoties Seima sēdei un oficiāli atļautajam protesta akcijas laikam, vairāki simti cilvēku bloķēja visas parlamenta ēkas izejas un vārtus uz iekšējo pagalmu, kur deputāti novieto savus automobiļus, izkliedza apvainojumus gan politiķiem, gan žurnālistiem, turklāt daļa no viņiem izturējās visai agresīvi. Nekārtības izvērtās sadursmēs – policija laida darbā asaru gāzi un pret dažiem mītiņotājiem lietoja spēku, savukārt daži protestētāji policistiem meta ar ūdens pudelēm un akmeņiem un izmantoja signālraķetes.

Policistiem ar vairogiem pamazām virzoties uz priekšu un izmantojot asaru gāzi, pēdējie nekārtību dalībnieki tika izklīdināti ap diviem naktī.

Policija trešdien paziņojusi, ka saistībā ar nekārtībām aizturēti 26 cilvēki un cietuši 15 policisti, trīs no viņiem nogādāti slimnīcās, cietušajiem bijušas vajadzīgas arī operācijas. Pēc iekšlietu ministres teiktā, viņai nav ziņu, ka nekārtību laikā būtu cietis kāds no to dalībniekiem.

Tikmēr Rūdninku poligonā, kur izmitināti vairāki simti pēdējā laikā pie Baltkrievijas robežas aizturēto nelegālo migrantu, otrdien vēlu vakarā izcēlās nekārtības, kuras izdevās savaldīt policijas un Sabiedrības drošības dienesta spēkiem, piesaistot palīgā arī robežsardzes helikopteru. No poligona teritorijas vakarā izbēga aptuveni 20 migrantu, kurus vēlāk izdevās aizturēt.

Kā uzsvērusi Bilotaite, valstij jākoncentrē visi spēki, lai nodrošinātu normālu Seima darbu. Pēc viņas sacītā, otrdien parlamentā pieņemti Lietuvas nacionālajai drošībai būtiski lēmumi, un šādā brīdī rīkotas protesta akcijas liecina par “apzinātu un organizētu vēršanos pret Lietuvas valsti”.