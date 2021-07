Bijušais ģenerālprokuros Jānis Skrastiņš Foto: Gatis Dieziņš/LETA

Miris bijušais ģenerālprokurors Jānis Skrastiņš Ieteikt







Sestdien mūžībā 71 gada vecumā devies bijušais ģenerālprokurors Jānis Skrastiņš, paziņojusi prokuratūra.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Skrastiņš dzimis 1949.gada 30.oktobrī Cēsu rajona Liepas ciemā. Mācījies Cēsu vidusskolā, beidzis Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti.

Bijis LPSR prokuratūras izmeklētājs, sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs, līdz 1989.gadā kļuvis par LPSR ģenerālprokurora vietnieku, izmeklēšanas pārvaldes priekšnieku.

Neilgi pēc tam gan Skrastiņš iesniedza LPSR Ģenerālprokuratūrā atlūgumu un kopā ar domubiedriem sācis veidot neatkarīgo Latvijas prokuratūru.

Skrastiņš bija pirmais Latvijas ģenerālprokurors pēc neatkarības atjaunošanas, šajā amatā stājās 1990.gada septembrī.

Uz nākamajiem septiņiem gadiem ģenerālprokurora amatā Saeima viņu apstiprināja 1995.gada septembrī.

Lūgumu par atbrīvošanu no amata Skrastiņš Augstākās tiesas priekšsēdētājam iesniedza 1998.gada augustā.

Vēlāk viņš bija AS “Parekss banka” padomes loceklis, apdrošināšanas kompānijas AS “Parekss apdrošināšana” padomes priekšsēdētājs, AS “Parex banka” valdes loceklis.

Skrastiņam ir piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.