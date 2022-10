No dzīves 72 gadu vecumā aizgājis skotu aktieris Robijs Koltreins, kas atveidoja Hagrida lomu Harija Potera kinosāgas filmās, piektdien pavēstīja aktiera pārstāve Belinda Raita.

🥀Actor Robbie Coltrane, who played Hagrid in the Harry Potter films, has died aged 72. pic.twitter.com/IocxEeReM0

— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2022