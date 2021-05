Publicitātes foto

Motorzāģi dārzam, mežam un saimniecībai – kā izvēlēties?







Motorzāģis, bez šaubām, ir viens no universālākajiem darba rīkiem – ar to iespējams paveikt visdažādākos uzdevumus gan dārza, gan meža, kā arī saimniecības ietvaros. Koku gāšana, atzarošana, malkas sagāde, zaru zāģēšana – ikviens no šiem darbiņiem pieprasa atbilstoši izvēlētu motorzāģi.

Lai veiktu pareizo izvēli un neiegādātos zāģi, kas biežāk krāj putekļus nekā tiek pielietots dzīvē, ir svarīgi ievērot vairākus principus, kuri jāņem vērā, izvēloties motorzāģi dārza, meža vai saimniecības darbiem. Tāpēc aicinām Jūs iepazīties ar konkrētiem ekspertu ieteikumiem, lai Jūsu jaunais pirkums būtu patiesi veiksmīgs.

Nevadieties pēc principa ‘’jo lielāks, jo labāks’’

Pirmā lieta, kas pavisam noteikti jāņem vērā, iegādājoties zāģi, kas paredzēts regulāriem darbiem dārza, meža vai mājsaimniecības teritorijā, ir zāģa izmērs. Izvēloties Jums piemērotāko modeli, jāpatur prātā, ka lielāks zāģis ne vienmēr nozīmē labākus rezultātus un efektīvu darba ritumu. Patiesībā izmērā lielāki motorzāģi visbiežāk izrādās gana neparocīgi – darbs ar tiem pieprasa salīdzinoši vairāk piepūles.

Tā vietā, lai pārlieku uztrauktos par zāģa izmēriem, uzdodiet sev jautājumu, kādam mērķim šis instruments tiek iegādāts. Ja esat iecerējis iegādāties motorzāģi neregulāriem piemājas sakopšanas darbiem, nebūtu ieteicams ieguldīt daudz līdzekļu, lai iegādātos patiesi jaudīgu benzīna zāģi. Savukārt, ja zāģis paredzēts regulāriem zāģēšanas darbiem mežā, jaudīgāks un masīvāks benzīna zāģis būs tieši tas, kas Jums nepieciešams.

Elektriskais, akumulatora vai benzīna motorzāģis?

Mūsdienu plašajā motorzāģu sortimentā atrodami dažāda veida zāģi – elektriskie, akumulatora un benzīna motorzāģi. Pirms lemjat par labu kāda atsevišķa motorzāģa iegādei, būtu noderīgi izprast dažas no galvenajām atšķirībām starp šiem motorzāģu veidiem:

Elektriskie motorzāģi – šie zāģi visbiežāk ir paredzēti nelielu darbu veikšanai mazdārziņa vai piemājas teritorijā. Tie ir salīdzinoši klusi, taču mazāk jaudīgi par, piemēram, benzīna motorzāģiem. Elektriskais motorzāģis būs izcila izvēle pagalma teritorijas sakopšanai, jo tā iedarbināšanai ir nepieciešama elektrības padeve;

– šie zāģi visbiežāk ir paredzēti nelielu darbu veikšanai mazdārziņa vai piemājas teritorijā. Tie ir salīdzinoši klusi, taču mazāk jaudīgi par, piemēram, benzīna motorzāģiem. Elektriskais motorzāģis būs izcila izvēle pagalma teritorijas sakopšanai, jo tā iedarbināšanai ir nepieciešama elektrības padeve; Akumulatora motorzāģi – šī tipa motorzāģi ir aprīkoti ar akumulatoru, kas nozīmē, ka tā lietošanai nav vajadzīga pastāvīga elektrības padeve. Viss, kas Jums ir jāizdara, ir jāuzlādē motorzāģa akumulators, un darbs var sākties! Akumulatora motorzāģis lieliski kalpos gan dārza, gan piemājas teritorijas uzkopšanas vajadzībām;

– šī tipa motorzāģi ir aprīkoti ar akumulatoru, kas nozīmē, ka tā lietošanai nav vajadzīga pastāvīga elektrības padeve. Viss, kas Jums ir jāizdara, ir jāuzlādē motorzāģa akumulators, un darbs var sākties! Akumulatora motorzāģis lieliski kalpos gan dārza, gan piemājas teritorijas uzkopšanas vajadzībām; Benzīna motorzāģis – šie zāģi visbiežāk ir ļoti jaudīgi un piemēroti smagāku darbu paveikšanai, piemēram, koku gāšanai un cita veida meža darbu nodrošināšanai. Ar benzīnu darbināmie zāģi ir svarā smagi, visai skaļi un nudien neiederēsies Jūsu darba rīku inventārā, ja esat iecerējis zāģi pielietot vien vienkāršu piemājas darbiņu paveikšanai.

Aspekti, kam noteikti jāpievērš uzmanība

Domājot par motorzāģa iekļaušanu savu darba rīku kolekcijā, nedrīkst aizmirst arī par citiem svarīgiem faktoriem, kas noteikti jāņem vērā, iegādājoties zāģi konkrētām vajadzībām.

Piemēram, ja vēlaties iegādāties akumulatora zāģi dārza darbiem, neaizmirstiet noskaidrot konkrētā akumulatora uzlādes un darbības laiku. Savukārt, dodot priekšroku elektriskajam zāģim piemājas teritorijas uzkopšanai, atcerieties, ka obligāti jāņem vērā arī motorzāģa vada garums, kas noteiks, cik tālu no elektrības padeves ar to būs iespējams strādāt.

Kas attiecas un benzīna motorzāģiem, Jums kā patērētājam būtu ļoti būtiski aizdomāties par zāģa sliedes garumu. Garāka sliede būs piemērotāka resnāku un prāvāku koku zāģēšanai – motorzāģis, kas aprīkots ar salīdzinoši īsāku sliedi, var izrādīties ne pārāk efektīvs darbā ar liela un iespaidīga izmēra kokiem.

Izvēlieties zināma ražotāja ierīces

Visbeidzot palūkosimies arī uz zāģa ražotāja nozīmi. Neatkarīgi no tā, kādiem mērķiem motorzāģis tiek iegādāts, proti, darbam dārzā, mežā vai pagalmā, eksperti iesaka izvēlēties rīku, kura ražotājs ievieš uzticību ne tikai Jūsos, bet arī citos patērētājos. Kādēļ? Iegādājoties nezināma ražotāja motorzāģi, Jūs riskējat ar servisa garantijas neesamību, kā arī faktu, ka atrast konkrētā zāģa rezerves daļas nākotnē varētu izrādīties teju vai neiespējami.

