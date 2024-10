“Mums ir izglītota tauta!” Profesors uzteic latviešu spēju ieviest funkcionālus digitālos risinājumus Ieteikt







Tuvākajā laikā tiks organizēta delegācija, kuras mērķis ir prezentēt Latvijas digitālos risinājumus starptautiskā mērogā. Šī iniciatīva ir izsaukusi interesi ne tikai no uzņēmējiem, bet arī no akadēmiskām aprindām. TV24 raidījumā “Preses klubs” par šo tēmu runāja BA “Turība” Asoc.prof. un IT studiju virziena vadītājs Jānis Pekša.

Pekša skaidro, ka tā ir ļoti laba prakse: “Mēs skatāmies, kas notiek Eiropā, un tos, kas ir izgājuši kaut kur tālāk, nekā citi, aicināt viņus ciemos.” Viņš uzsver, ka šī ir lieliska iespēja parādīt savus digitālos risinājumus un produktus.

“Piemēram, “Tilde” tiešām ir strādājusi jau 10 gadus un pierādījusi sevi, ieviešot vairākās valsts iestādēs risinājumus, kas labi strādā. Tad kāpēc neparādīt citiem kā tas notiek?” vaicā Pekša. Viņš uzskata, ka šāda iespēja ir jāizmanto, jo tad arī citi redzēs iespējas, kurās biznesa nišās vēl ir vieta izaugsmei un attīstībai.

Pekša atzīst, ka Latvijā ir bijuši vairāki IT risinājumi, kas nav ieviesti veiksmīgi, tomēr lielākā daļa ir ļoti veiksmīgi: “Tas ir viens piemērs, ko var pateikt, par to e-veselību. Tomēr cik mums ir daudz veiksmīgu risinājumu, piemēram, latvija.lv, Uzņēmumu reģistrs, kurā vienas dienas laikā var nodibināt uzņēmumu.”

Pekša uzsver arī visnotaļ raitu e-paraksta ieviešanu: “Kāpēc šie risinājumi ir redzami? Tāpēc, ka mums ir izglītota tauta. Mums ir augsti stāvoši studenti. Bet Berlīnē nav tādu uzņēmumu, kas aizpildītu šos jautājumus konkrētās biznesa nišās. Tās varam aizpildīt mēs un aiziet globāli.”