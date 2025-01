airBaltic sanem 41. Airbus A220-300 Publicitātes foto. airBaltic

Medijos šonedēļ jau plaši ziņots, ka neplānoti ilgās dzinēju apkopes dēļ “airBaltic” darba kārtībā šajā vasaras sezonā nebūs trīs lidmašīnu. Tā dēļ uzņēmums atcēlis 4670 lidojumus, kas kopumā skars ap 67 000 pasažieru. Vienlaikus sagaidāms, ka ar “airBaltic” šajā gadā lidos vairāk nekā pieci miljoni pasažieru.

Lidojumi tiks atcelti saistībā ar neplānoti ilgāku dzinēju apkopi, ko veic to ražotājs “Pratt & Whitney”. Dzinēju ražotāja nespēja laicīgi nodrošināt dzinēju tehniskās apkopes ir ietekmējusi arī “airBaltic” “Airbus A220-300” floti, liekot lidsabiedrībai pielāgot savu maršruta tīklu un lidojumu grafiku vasaras sezonā no visām tās bāzēm.

Tik tālu viss skaidrs, taču soctīklotāji pamanījuši kādu mulsinošu sakritību – vienlaikus kompānija “Austrian Airlines” paziņojusi par lidmašīnu nomāšanu no “airBaltic”.

Tiek norādīts, ka “Austrian Airlines” paplašinās savu floti nākamajā 2025. gada vasaras sezonā, izmantojot trīs Airbus A220-300 lidmašīnas, kas tiek nomātas ar apkalpi. Lidmašīnas apkalpos Latvijas aviokompānija “airBaltic”, un tas ir paredzēts Austrijas aviokompānijas elastības un kapacitātes palielināšanai. “Austrian Airlines” tādējādi reaģē uz pieaugošo pieprasījumu pēc vasaras lidojumu grafika un nodrošina plašāku populāro maršrutu pārklājumu no Vīnes.

Uzņēmuma pārstāvji medijiem norādījuši: “Lēmums ekspluatēt trīs Airbus A220-300 ar apkalpi ir stratēģisks solis “Austrian Airlines”, lai apmierinātu vasaras sezonas pieprasījumu. Nomas ar apkalpi līgums nozīmē, ka ne tikai lidmašīnu, bet arī apkalpi, apkopi un apdrošināšanu nodrošina “airBaltic”. Tādējādi “Austrian Airlines” var nodrošināt papildu jaudu īsā laikā, neieguldot līdzekļus savā lidmašīnā vai personālā.

“airBaltic” nodrošinātās lidmašīnas tikšot izmantotas dažādos maršrutos no Vīnes, tostarp Vācijas iekšzemes galamērķos, piemēram, Berlīnē, Diseldorfā un Frankfurtē, kā arī starptautiskos galamērķos, piemēram, Amsterdamā, Stokholmā un Roma-Fiumicino. Grafikā ir iekļauti arī tādi populāri brīvdienu galamērķi kā Nica, Sevilja un Saloniki. Paplašinātais lidojumu grafiks ļauj “Austrian Airlines” reaģēt uz pieaugošo pieprasījumu pēc brīvdienu ceļojumiem un biznesa lidojumiem.

Izmantojot Airbus A220-300, var apkalpot maršrutus ar vidēju pieprasījumu, kas būtu mazāk piemēroti lielākām lidmašīnām. Tajā pašā laikā ir pietiekami daudz iespēju elastīgi pielāgot jaudu noslogotos maršrutos.

Publikācijās arī skaidrots, ka “airBaltic” esot viena no vadošajām aviokompānijām Baltijā, tā esot pazīstama ar savu moderno floti, kas sastāv tikai no Airbus A220. Ciešā specializācija šajā gaisa kuģu tipā ir nesusi Latvijas aviokompānijai augstu darbības efektivitātes un uzticamības līmeni. Pateicoties šai partnerībai, “Austrian Airlines” gūst labumu ne tikai no lidmašīnas priekšrocībām, bet arī no “airBaltic” komandas pieredzes un kompetences.

“airBaltic” sadarbība nozīmējot optimālu tās flotes izmantošanu ārpus noslogotā ceļojuma laika Baltijas valstīs.

Ko par to domā tauta?

Episki. 2.janvārī AirBaltic samazina maršrutus un reisus, jo trūkšot 3 lidmašīnas. Tieši tai pašā brīdī Austrian Airlines paziņo, ka nomās 3 lidmašīnas ar apkalpēm no airBaltic. Gauss laikam mūsu un mūsu valdību uzskata par idiotiem, ko @ViktorsValainis? https://t.co/AlaUzfNfG0 — Ilze (@Jenotsons) January 3, 2025

Tās 3 Austrina lidmašīnas, visdrīzāk, ir no tā 21 lidmašīnas wet leasing līgumu, ko Airbaltic un Lufthansa Group noslēdz Sept, 2024. Austrian ir daļa no Lufthansa Group. — Didzis Dejus (@didzisdejus) January 3, 2025

To jau pateica ka nomās cik tur Lufthansai.pusi ja nemaldos,pagāšgad jau teica par vasaras sezonu. — uldis (@uldis_82) January 3, 2025

Lēmums nomāt diez vai ir pieņemts starp Ziemassvētkiem (kad AirBaltic uzzināja par dzinēju piegāžu neizpildi) un Jauno gadu (kad izplatīja paziņojumus), tāpēc neredzu, kā šis pārmetums ir vietā — Dmitry Golubev (@lastguru_net) January 3, 2025

Liekas, ka tur jau laiks atzīt, ka lielo vairumu nodokļu ieguldīto atpakaļ nevarēs atgūt, ka svarīgākais, lai IPO vispār notiek vai vismaz kāds nopērk (zaudējumu samazināšana, kādu saistību noteikšana vidējā termiņā attiecībā uz reisiem no LV). — Ilze Zvidrina (@IlzeZvidrina) January 3, 2025

Nu bet kas tad mēs citi esam, ja esam ļāvuši novest Latviju līdz šādai situācijai un turpinām laiski vērot, kā uzpūtīgi, bezatbildīgi ļautiņi turpina graut valsti?😅 — Eriks Zarahovics🇱🇻🇪🇪🇱🇹Galēji labējs langists (@EriksZarahovics) January 3, 2025

Nē, visi iepriekšminētie mūs uzskata un izturas kā pret idiotiem. Jāsaka, ka pelnīti, ja jau paši tos ievēlēja. Šahs un mats😉 — 🇱🇻KiloCharlie🇺🇦 (@casparons) January 3, 2025

Nu redz, glupais esi Tu. Ja wetlease ļauj nopelnīt vairāk, nekā regulārie lidojumi – jāveic wetlease. — PrivateJetFlier (@PrivateJetFan) January 3, 2025