Mums pašiem ir, kas strādā, bet viņi vienkārši negrib to darīt – kā tas ir, es nezinu. Man pašam ir tik daudz darbu, ka reizēm gribētos mazāk pastrādāt, tāpēc brīnos par visiem tiem, kas stāsta, ka nav, ko darīt, nav darba, nav tādas algas – ejiet un sāciet ar to pašu, kas ir, par šobrīd aktuālo problēmu ar nodarbinātību un ievestajiem strādniekiem TV24 raidījumā “Preses klubs” tā izteicās Mārtiņš Kanters, mūziķis, LR2 programmu vadītājs.

“Ejiet uz priekšu un domājiet! No nulles veidojas nulle, bet no 800 eiro algā tev ir jau 800 eiro kabatā, un tad var jau ieskrieties palēnām. laikam cilvēkiem trūkst motivācijas, jo visi uzreiz vēlas būt lieli priekšnieki un vadītāji, grib uzreiz tikt Saeimā,” tā Kanters skaidro situāciju, kāpēc uz Latviju pēdējā laikā brauc daudz no trešajām valstīm strādāt, jo te, uz vietas, daudziem liekas, ka algas ir smieklīgas: “Kas tad tā par naudu! Iebraucēji strādā, paceļ šo naudu!”

Vai tas ir labi, vai slikti? Protams, ka muļķīgi, ka paši to nevaram izdarīt šos darbus kaut vai kā blakus darbiņus. “Ja šie cilvēki spēj iekļauties mūsu kultūrvidē, lai jau strādā!”

Kanters uzsver, ka pat paziņām, kas vēlas aizņemties dažreiz naudu, pamāca, ka pats strādā tik daudz, lai nebūtu jāzvana citiem lūgt, tāpēc itin bieži dod padomu šiem cilvēkiem aiziet uz kādu vietu fiziski pastrādāt un nopelnīt: “J a paši darīsim, pašiem tas arī paliks!”