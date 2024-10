Nesen domu apmaiņas vietnē “X” tika skaļi diskutēts par kādu izteikumu, ka darba devējiem galīgi neinteresanti ir cilvēki, kuri vienā darbavietā ir nostrādājuši daudzus gadus – tie esot neelastīgi un bez ambīcijām. Šobrīd apgriezienus ir uzņēmusi pretējā virzienā vērtu domu apmaiņa, proti, kas ir tie sarkanie karogi, kas liecina, ka jaunais darbadevējs un noskatītā darbavieta tomēr nebūs īstā un darīs tikai raizes.

Soctīklotāji min daudz un dažādus piemērus no dzīves. Vispopulārākais un apsmietākais ir “sociālās garantijas” – it kā šis piedāvājums būtu kaut kas unikāls un milzīgs bonuss un jau nepienāktos visiem pēc likuma un noklusējuma.

Ne izšķirošais, viens no komplekta, bet uz darba interviju ejot, ievēro, ka potenciālie kolēģi izskatās tādi pelēki, saskumuši un noguruši. Vienam cilvēkam var būt slikta diena, bet ne jau visi vienā vietā ir nelaimīgi bez iemesla.

Sērijā divi vienā, man vienreiz gadījās vakance, kur viņi daelrba intervijā uzreiz pateica, ka princips tāds – ir divas pusslodzes vietas dažādās profesijās, bet vienalga gribās to apvienot vienā slodzē. Un ka vispār viņu iestādi drīz iespējams likvidēs.

Jā viņi grib no tevis attieksmi kā no īpašnieka, bez daļas no īpašnieka peļņas. 😂 Man ar attieksmi viss ir ļoti labi, bet sevi es upurēt netaisos.

