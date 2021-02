Bauskas novadā Nacionālās apvienības saraksta līderis varētu būt līdzšinējais Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis (pa kreisi), “Latvijas attīstībai” – bijusī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ināra Pētersone, savukārt ZZS – bijušais Rīgas Zooloģiskā dārza vadītājs un Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka. Foto: Paula Čurkste/Zane Bitere/Ieva Leiniša/LETA

Bauskas novadā, kas kļūs par piekto lielāko, izplešas Nacionālā apvienība Ieteikt







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms nepilniem trijiem gadiem Bauskas novada domes priekšsēdētāja amatā Raiti Ābelnieku (NA) nomainīja Arnolds Jātnieks, kurš toreiz pārstāvēja Zaļo un zemnieku savienību.

Gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, kas notiks lielā novada robežās, A. Jātnieks jau startēs no Nacionālās apvienības (NA).

Tieši R. Ābelnieks viņu uzaicināja pievienoties NA komandai, kurā būs arī Iecavas novada vadītājs Aivars Mačeks (NA) un Rundāles novada priekšsēdis Aivars Okmanis (NA).

Viņu vadītās pašvaldības gan administratīvi teritoriālo reformu apstrīdēja Satversmes tiesā un vēl gaida tās spriedumu. Taču Nacionālās apvienības kandidātu saraksts tiek uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem.

Tā to vērtē arī R. Ābelnieks, kurš pats vairs uz mēra amatu nepretendēs. “Mans mērķis ir, lai partija labi nostartētu. Ja Nacionālā apvienība iegūtu pārsvaru, tad būtu vieglāk strādāt,” “Latvijas Avīzei” sacīja R. Ābelnieks, atzīstot, ka ar tik sašķeltu domi, kāda ir tagad, tas nav viegli.

Bauskas novada domē ir pārstāvēti astoņi politiskie spēki.

Nacionālā apvienība 2017. gadā vēlēšanās R. Ābelnieka vadībā ieguva četras vietas, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), Latvijas Reģionu apvienība (LRA) un LSDSP – katra trīs, bet “Vienotība”, “Saskaņa”, “Latvijas attīstībai” un “No sirds Latvijai” – katra pa vienam mandātam.

Jaunajā Bauskas novadā būs arī Vecumnieku, Iecavas un Rundāles pašvaldības, un tajā kopā ir 44 236 iedzīvotāji, no kuriem aptuveni puse dzīvo Bauskas novadā.

Tas būs piektais lielākais novads aiz Ogres, Valmieras, Tukuma un Cēsu pašvaldībām.

Jātnieks nebūšot saraksta līderis

Komandas līdera meklējumos pēc tam, kad to atstāja A. Jātnieks, ir arī Zaļo un zemnieku savienība, kurai ir spēcīga nodaļa Vecumniekos. Te dzīvo arī Ingmārs Līdaka, kurš varētu būt ZZS kandidātu saraksta galvgalī.

Viņš 15. februārī “Latvijas Avīzei” apstiprināja, ka plāno startēt pašvaldību vēlēšanās, jo uzskata sevi par Vecumnieku patriotu, tāpēc gatavs aizstāvēt šīs teritorijas intereses arī tad, “kad Vecumnieki kļūs par Bausku”.

Galīgo lēmumu I. Līdaka pieņems februāra beigās, jo to var ietekmēt dažādi faktori – viņam svarīgi zināt, kuri cilvēki ZZS sarakstā būs no citiem novadiem, jo “man, piemēram, būtu pretrunas ar tagadējo Bauskas novada priekšsēdētāju Arnoldu Jātnieku, kurš nav nekāds zaļais”.

Arī A. Jātnieks kā vienu no iemesliem aiziešanai no ZZS minēja uzskatu atšķirības ar zaļajiem, piemēram, par pesticīdu izmantošanu lauksaimniecībā, jo kā lielas zemnieku saimniecības pārstāvis un kā agronoms A. Jātnieks nepiekrīt to ierobežošanai tādā apmērā, kā to prasa Latvijas Zaļā partija.

Tiesa, ne tikai tāpēc domes priekšsēža un ZZS ceļi šķīrās.

“Nevienu brīdi kā pašvaldības vadītājs nesaņēmu atbalstu no Zaļo un zemnieku savienības. Pirms Saeimas vēlēšanām aicināju balsot par ZZS, bet viņi gāja ar neizpildītiem solījumiem. Tad pazuda jebkāda vēlēšanās sadarboties,” sacīja A. Jātnieks.

Ar teikto domāti ZZS maldinošie vēstījumi vēlētājiem par ZZS atbalstu projektiem, kas neesot īstenoti. A. Jātnieks arī vienmēr esot bijis par administratīvi teritoriālo reformu, bet ZZS pret to iebilda. Tiesa, pret reformu ir arī Nacionālās apvienības viet­valži Iecavā un Rundālē.

“Latvijas Avīzei” ir zināms, ka sākotnēji Iecavas novada priekšsēža Aivara Mačeka un Rundāles novada vadītāja Aivara Okmaņa vadībā tika gatavots NA kandidātu saraksts, kurā iekļauti pārstāvji no visām četrām pašvaldībām.

Tajā ar pirmo numuru bija A. Okmanis, kuram ir vislielākā pieredze pašvaldības darbā. Kad saraksts jau bijis gandrīz gatavs, tā veidotāji uzzinājuši, ka no NA startēs arī A. Jātnieks. Sākumā tas esot radījis apjukumu, jo Iecavai ar Bausku jau vēsturiski izveidojušās pretrunas, tāpēc tā pretojās novadu apvienošanai.

NA vietējo nodaļu biedri tomēr ir vienojušies, kas lielā mērā bija iespējams tāpēc, ka sarakstā ar pirmo numuru palicis A. Okmanis.

Iecavas novada priekšsēdis A. Mačeks “Latvijas Avīzei” apstiprināja, ka A. Jātnieks komandai pievienojies tad, kad “saraksts par 90% jau bija gatavs; viedokļu atšķirības ar Bausku mums pastāv, bet, ja varējām vienoties par sarakstu, tad varēsim arī strādāt kopā”.

Vairāk nekā puse pameta partijas

No Bauskas novada 17 deputātiem vairāk nekā puse domnieku vairs nepārstāv tās partijas, no kuru saraksta ievēlēti. LSDSP biedre nebija arī Rudīte Čakāne, bet viņa nevienai citai partijai nav pieslējusies un arī neplāno vairs startēt vēlēšanās, jo uzskata, ka ir jānāk jauniem politiķiem.

Vērienīgo deputātu pārgrupēšanos R. Čakāne skaidro ar to, ka vēlēšanas tagad notiks jau četru novadu teritorijā un partiju biedri vienā pašvaldībā ne vienmēr savstarpēji labi saprotas ar biedriem citos novados.

Savas partijas Bauskas domē vēl pametuši no “Vienotības” un “No sirds Latvijai” ievēlētie deputāti. “Jaunās Vienotības” sarakstu tagad veido Bauskas Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska, kura liek cerības uz Iecavas komandu, kurā ir arī domnieks Arnis Grundmanis.

“Mēs vēlamies iesaistīt politikā jaunus cilvēkus, bet viegli nav,” atzina D. Romanovska, kura kandidēs arī pati.

Arī NA zaudēja divus no saviem domniekiem – Inita Nagņibeda, kura gan NA atstāja jau sen, tagad veido Jaunās konservatīvās partijas sarakstu, bet Jānis Dūmiņš ir partijā “Latvijas attīstībai”, no kuras ar pirmo numuru startēs bijusī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ināra Pētersone.

Latvijas Reģionu apvienību pameta visi trīs no tās Bauskas domē ievēlētie, ko var saistīt arī ar iekšējo konkurenci, jo LRA saraksta kodols tagad ir bāzēts Vecumniekos, kur LRA ir pie varas, bet domnieki tai ir arī Iecavā.

Viens no aizgājušajiem LRA deputātiem Aleksandrs Novickis Bauskas domē bija izteikts opozicionārs. Viņš “Latvijas Avīzei” uzsvēra, ka nekad neesot bijis LRA biedrs, bet pārstāv biedrību, kura ar LRA 2017. gadā vienojās par kopīgu startu vēlēšanās.

Viņš vēl nevarēja pateikt, no kāda saraksta varētu kandidēt, bet tāda iespēja tiekot meklēta. Nesaprašanās ar LRA sākušās pēc tam, kad tā Rīgas domē tuvinājusies ar Nacionālo apvienību, ar kuru gatavojas sadarboties arī Bauskas novadā.

“Mēs bijām neērti Bauskas domē, jo kritizējām gan Nacionālo apvienību, gan ZZS,” sacīja A. Novickis.

Neoficiāli zināms, ka pēc LRA kā partijas reģistrācijas ir izveidota jauna Bauskas novada nodaļa, kuras biedri bijuši skeptiski par A. Novicka un domubiedru iekļaušanu sarakstā, jo minētie nebija vērsti uz sadarbību ar citām partijām.

LRA saraksta veidošanas iniciatīva pieder tās biedriem Vecumnieku novadā, kuru vada Guntis Kalniņš. Plānots, ka no Bauskas, Iecavas un Vecumniekiem tajā būs pa sešiem kandidātiem no katra, bet Rundālē LRA nav daudz biedru, tāpēc no tās varētu būt mazāk cilvēku.

Par deputātu politisko staigāšanu Bauskā G. Kalniņš izteicās lakoniski: “Tā aiziešana no partijas ir saistīta ar labākas dzīves meklējumiem.”

Teiktais vispirms bija attiecināts uz tiem, kas atstāja partijas, kuras nav pie varas lielajā politikā. LRA gan vairākās pašvaldībās sadarbojas ar NA. Taču ar to ir par maz, lai saņemtu valsts pretimnākšanu pašvaldībai tik svarīgā jautājumā kā ceļu sakārtošana.

No Vecumniekiem nav laba ceļa un satiksmes ne tikai uz jaunā novada centru Bauskā, bet arī uz Iecavu – tiesa, šā ceļa posma sakārtošana esot solīta trijos gados. Iecava un Rundāle ir labākā situācijā, jo no tām Bauskā nokļūt pēc pakalpojumiem būs ērtāk.

Ceļu infrastruktūru kā pirmo nepieciešamību minēja arī A. Jātnieks, pēc kura domām, to sakārtošana ir priekšnoteikums, lai cilvēki “negribētu no šīs vietas šķirties”, jo tagad daudz ko jau var izdarīt neatkarīgi no dzīves vietas.