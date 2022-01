Foto: Edijs Pālens/LETA

Nākamnedēļ Latvijā gaidāmi mainīgi laika apstākļi Ieteikt







Nākamnedēļ Latvijā gaidāmi mainīgi laika apstākļi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Tuvākajā nedēļā daudzviet gaidāmi nelieli nokrišņi, lielākoties slapjš sniegs un sniegs, taču būtiska sniega segas palielināšanās nav gaidāma.

Dominēs lēns vējš, vien pirmdien un nedēļas nogalē tas piekrastē būs brāzmains, un dažviet, galvenokārt valsts austrumos, vēl pieturēsies sals.

Pirmdien laika apstākļus no ziemeļiem noteiks plaša ciklona dienvidu mala. Naktī laiks būs mākoņains, tomēr vietām debesis skaidrosies un nakts otrajā pusē nelieli nokrišņi gaidāmi vien vietām Kurzemē. Dominēs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, nakts otrajā pusē piekrastē brāzmās pastiprinoties līdz 15-16 metriem sekundē (m/s).

Minimālā gaisa temperatūra gaidāma nakts sākumā: rietumos -2, +3 grādi, austrumos -3, -8 grādi, galējos dienvidaustrumos, debesīm skaidrojoties, termometra stabiņš noslīdēs pat līdz -9, -14 grādiem, taču nakts gaitā tā par pāris grādiem paaugstināsies.

Dienā debesis lielākoties klās mākoņi un daudzviet gaidāmi nelieli nokrišņi – slapjš sniegs un sniegs, pēcpusdienā austrumos arī sasalstošs lietus – atkala. Ceļi būs slideni, vietām veidosies apledojums, tāpēc aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, vietām piekrastē tas vēl saglabāsies brāzmains, un gaiss iesils līdz -1, +4 grādiem, savukārt austrumu rajonos līdz -2, -5 grādiem.

Otrdien naktī debesis būs mākoņiem klātas, taču dienā tie daudzviet izklīdīs un uzspīdēs saule. Naktī teritorijas lielākajā daļā gaidāmi nelieli nokrišņi – lietus, valsts centrālajos rajonos arī slapjš sniegs un sniegs, bet austrumos iespējams arī sasalstošs lietus, kā rezultātā veidosies apledojums.

Nakts otrajā pusē un no rīta vietām austrumos redzamību pasliktinās migla. Lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš dienā iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļrietumiem, un gaisa temperatūra diennakts tumšajās stundās gaidāma -1, +4 grādu robežās, vien austrumu rajonos būs aukstāks – tur 0, -5 grādi, savukārt dienā tā paaugstināsies līdz 0, +5 grādiem.

Naktī uz trešdienu ciklona ietekme mazināsies un no ziemeļrietumiem Latviju šķērsos augsta spiediena apgabals – mākoņu daudzums samazināsies, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs no -1, -5 grādiem piekrastes rajonos līdz -5, -10 grādiem iekšzemē. Pūšot lēnam vējam, vietām austrumos veidosies migla.

Dienā no ziemeļiem atkal pietuvosies ciklons, līdz ar to debesis pakāpeniski apmāksies, savukārt pēcpusdienā Latviju no rietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona, teritorijas lielākajai daļai nesot slapju sniegu un sniegu, bet rietumu rajonos gaidāms arī lietus. Diennakts gaišajās stundās gaiss iesils līdz -1, +4 grādiem, savukārt austrumu rajonos vēl pieturēsies sals un nebūs siltāks par -1, -6 grādiem.

Arī nedēļas otrajā pusē daudzviet jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem – lielākoties slapju sniegu un sniegu, taču ievērojama sniega segas biezuma palielināšanās nav gaidāma. Dominēs lēns vējš, un gaisa temperatūra gan dienā, gan naktī būs -2, +3 grādu robežās, taču piektdien brāzmains ziemeļrietumu, rietumu vējš valsts teritorijā ienesīs vēsāku gaisu, līdz ar to brīvdienās atkal daudzviet gaidāms sals.