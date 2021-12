Publicitātes foto

Latvijas Banka nākamnedēļ izlaidīs "Brīnumu monētu"







Trešdien, 22.decembrī, Latvijas Banka izlaidīs sudraba kolekcijas monētu “Brīnumu monēta”, aģentūrai LETA pavēstīja Latvijas Bankas pārstāvji.

Monētā iekalts vēstījums, ka atšķirība starp brīnumu un ikdienu ir spējā ieraudzīt. “Ja esi vērīgs, redzēsi brīnumu katrā mazā lietā, bet ziedoša pļava kļūs par veselu pasaku valstību. Ir nepieciešams tikai mazliet gaismas, lai pāršķeltu vienmuļības tumsu, un šī gaisma ir iztēle,” monētas ideju skaidro Latvijas Banka.

Monētas centrālais vizuālais tēls ir gaismas stars, spožs punkts, kas top arvien platāks un atklāj vērotājam jaunu pasauli – tā parādās kā spilgts, krāsains augu motīvs. Saskaņā ar monētas autoru ieceri tā ir iztēle, kas pat tumšākajā naktī palīdz saskatīt neparasto un ieraudzīt, atrast gaismu tumsā, brīnumaino ikdienišķajā.

Iztēles atklātā pasaule ir Latvijas brīnumainā daba. Tā ir monētas reversā attēlotā ziedošā pļava, kurā attēloti arī divi pļavas iemītnieki – baltais zaķis (Lepus timidus) un pelēkais zaķis (Lepus europaeus). Šie dzīvnieki simbolizē veiklību, attapību, auglību un maģisku spēku.

Monēta iecerēta kā koncentrēta gaisma, ceļa rādītājs lukturis, kabatā nesams brīnums, kas atgādina, ko spēj iztēle un cerība, pauž Latvijas Bankas pārstāvji.

“Brīnumu monētas” grafisko dizainu veidojusi māksliniece Dana Jasinkeviča.

Jaunās monētas cena ir 62 eiro, iegādes limits vienai personai – viena monēta. Monētas tirāža ir 4000 eksemplāri. Monēta izgatavota Nīderlandes kaltuvē “Koninklijke Nederlandse Munt”.

Monētas iegāde būs iespējama tikai tīmekļvietnē “e-monetas.lv” no 22.decembra plkst.12. Covid-19 pandēmijas dēļ jaunie numismātikas produkti nebūs pieejami Latvijas Bankas kasē. Tīmekļvietnē “e-monetas.lv” veikto pirkumu saņemšana būs iespējama tikai pa pastu.

Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības – mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.