Ziedošas sakuras Uzvaras parkā. Foto: Evija Trifanova/LETA

“Nākamnedēļ pēcpusdienās temperatūra daudzviet virs 20°C!” Toms Bricis paziņo jaunāko prognozi par vasaras sākumu Ieteikt







“Tuvākajās dienās siltums vēl pieticīgs. Brīvdienās kļūs siltāks; Nākamnedēļ pēcpusdienās temperatūra daudzviet virs 20 °C. Ja siltums noturēsies tik ilgi, kā rāda pašreizējās prognozes, tas būs agrākais vasaras sākums vēsturē; vasara būs sākusies par pusotru mēnesi agrāk, nekā tas notiek parasti,” tādu prognozi šodien soctīklā “Facebook” publicējis LTV laika ziņu eksperts Toms Bricis.

Briča ierakstu komentē “Facebook” sekotāji:

“Redz, Tom, var, ja grib. Kā sākām runāt par demisiju, tā laikapstākļi uzlabojas. Sakritība? Nedomāju vis!” raksta Edgars.

“Pag, ļaujiet pēdējā ziemas gārdziena sniegam nokust un tad slēdziet vasaru,” lūdz Elvijs.

Sarmīte saka: “Neticu. 1986.gada aprīļa beigās arī 1,5-2 nedēļas bija virs+20 grādiem. 70.gados atceros skolas laikā 1. maijā svētkos gājām peldēties un sauļoties, bija +25 grādi.”

“Gribās jau to siltumu, bet no mums tas nav atkarīgs diemžēl. Vakar sniga, šodien saule, rīt atkal būs pārsteigums. Diemžēl laiks mainās ne pa dienām, bet pa stundām,” komentēja Oksana.

Pēteris domā: “Un tad Jāņus svinēsim saģērbušies mēteļos un ar pižikiem galvā.”

“Urrā! Galvenais, lai maijā atkal nav mīnusi, tad gan būtu ziepes,” priecājas Laura, komentējot Briča tuvāko dienu laikapstākļu prognozi.

Tuvākajās dienās Latvijā pakāpeniski paaugstināsies gaisa temperatūra, nākamās nedēļas sākumā tā pārsniegs +20 grādus, liecina pašreizējās laika prognozes, ziņo LETA.

Ceturtdien laiks būs pārsvarā apmācies un lietains, spēcīgāk līs valsts austrumu daļā. Gaisa temperatūra naktī un dienā gaidāma starp +3 un +9 grādiem.

Piektdien ciklons no Ukrainas virzīsies uz ziemeļiem, bet ar to saistītie nokrišņi varētu palikt austrumos no Latvijas. Nedēļas nogalē gaidāms visai saulains laiks, pūtīs lēns vējš, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss.

Naktīs gaisa temperatūra vietām pazemināsies līdz nulle grādiem, dienas kļūs siltākas, svētdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra valsts dienvidos gaidāma tuvu +20 grādu atzīmei.

Nākamās nedēļas sākumā prognozēta temperatūras paaugstināšanās līdz +19..+24 grādiem, vēsāks laiks saglabāsies daļā piekrastes.

Tuvākajās dienās turpināsies ūdenslīmeņa kāpums upēs, arī Daugavā gaidāma tālāka ūdenslīmeņa paaugstināšanās. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem Daugavā pie Jēkabpils ūdenslīmenis kopš svētdienas cēlies par pusmetru, pie Daugavpils – par 1,3 metriem, pie Piedrujas – par nepilniem diviem metriem.

