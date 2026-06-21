“Nav ko ampelēties!” Augulis nāk klajā ar priekšlikumu pārtikas cenu samazinājumam 0
TV24 raidījumā “Ziņu top” zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS) norāda, ka PVN izmaiņu ietekme uz pārtikas cenām būs jūtama pēc 1. jūlija, kad jaunā kārtība stāsies spēkā. Viņš atgādina, ka jau iepriekš atsevišķiem produktiem ir piemērots samazinātais PVN, taču kopumā cenu politika un tirgotāju rīcība joprojām būtiski ietekmē pārtikas pieejamību iedzīvotājiem.
Ministrs uzsver, ka Ekonomikas ministrija sadarbojas ar tirgotājiem, un ir parakstīts pārtikas cenu memorands, kas paredz lielāku uzmanību pārtikas cenu veidošanai un iedzīvotāju pirktspējai. Viņa ieskatā pārtikas mazumtirdzniecībā jāseko līdzi tirgus tendencēm, īpaši ņemot vērā, ka pārtika ir pirmās nepieciešamības prece.
Augulis norāda, ka nākamajā budžetā būtu politiski svarīgi nostiprināt samazinātu PVN likmi pamatpārtikai – maizei, pienam, putnu gaļai un citām Latvijā ražotām precēm. Viņš uzskata, ka šādai pieejai jābūt ilgtermiņa, nevis īslaicīgai, lai ražotāji, tirgotāji un patērētāji varētu rēķināties ar stabilu nodokļu politiku.
Ministrs arī atzīst, ka Latvijai jāņem vērā kaimiņvalstu konkurence pārtikas tirgū, īpaši Lietuvas un Polijas ietekme, un PVN samazinājums varētu palīdzēt stiprināt vietējo ražošanu un patēriņu. Viņa ieskatā zemāka PVN likme pārtikai varētu veicināt gan vietējās produkcijas konkurētspēju, gan eksporta potenciālu.