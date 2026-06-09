Cenas atkal “skrien” augšup! Jaunākajos datos redzama nepatīkama tendence Latvijas iedzīvotājiem 0
Latvijā patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par 0,5%, bet gada laikā – šogad maijā salīdzinājumā ar 2025. gada maiju – pieauga par 3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, maijā pieaudzis par 3,5%.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada maijā, salīdzinot ar aprīli, bija restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem (+0,2 procentpunkti), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,2 procentpunkti), atpūtai, sportam un kultūrai (+0,1 procentpunkts), personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem (+0,1 procentpunkts), kā arī transporta grupai (-0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,2%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu šajā grupā mēneša laikā bija svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (-23,6%). Galvenokārt akciju ietekmē cenas samazinājās arī gatavajiem ēdieniem (-2,4%), jogurtam un līdzīgiem produktiem (-2,4%), saldējumam (-4,4%), kafijai (-1,5%), šokolādei (-2,2%), sieram (-1%), kā arī gaļas izstrādājumiem (-0,7%).
Savukārt vidējais cenu līmenis pieauga svaigiem kauleņiem un sēkleņiem (+13,5%), tostarp nektarīniem, āboliem un bumbieriem, kā arī citiem svaigiem vai atdzesētiem dārzeņiem (+8,9%). Galvenokārt akciju noslēgumu rezultātā cenas pieauga maizei un miltu konditorejas izstrādājumiem (+1,5%), svaigai, atdzesētai vai saldētai gaļai (+1,8%), kartupeļiem (+10,9%), sviestam (+5,3%), graudaugu miltiem (+8,3%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+2,1%), olām (+4%) un atspirdzinošajiem dzērieniem (+5,4%). Dārgāki bija arī citi svaigi augļi (+6,7%).
Apģērba un apavu grupā cenas mēneša laikā samazinājās par 0,8%, tostarp kurpēm un citiem apaviem cenas kritās vidēji par 2,3%, bet apģērbiem – par 0,4%.
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 1,2%. Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā bija dabasgāzei (+12,7%). Dārgāka bija elektroenerģija (+1,6%), siltumenerģija (+0,2%), atkritumu savākšana (+1,1%), pakalpojumi mājokļa uzturēšanai, remontam un drošībai (+0,9%), kā arī mājokļa apsaimniekošanas maksa (+0,2%).
Transporta grupā cenas mēneša laikā samazinājās par 0,7%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums degvielai (-4,7%), tostarp dīzeļdegvielai – par 6,8%, auto gāzei – par 2,8%, savukārt benzīns sadārdzinājās par 1,2%. Mēneša laikā cenas samazinājās rezerves detaļām personiskajiem transportlīdzekļiem, savukārt dārgāki kļuva pasažieru aviopārvadājumi.
Atpūtas, sporta un kultūras grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,8%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums precēm lolojumdzīvniekiem, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem. Savukārt lētāki bija kinoteātru, teātru un koncertu norises vietu sniegtie pakalpojumi.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu cenas mēneša laikā pieauga par 5,9%, viesnīcu pakalpojumiem sadārdzinoties par 25,4% un restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem par 0,5%.
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas mēneša laikā pieauga par 1,2%. Galvenokārt noslēdzoties akcijām, būtiskākais cenu kāpums šajā grupā bija citām ierīcēm, priekšmetiem un izstrādājumiem personiskajai aprūpei. Dārgāki bija arī notāru pakalpojumi.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums mēneša laikā bija medikamentiem, cigaretēm, alum, mājsaimniecības tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem, vīnam, savukārt cenu kritums bija stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un liķieriem.
Savukārt 2026. gada maijā, salīdzinot ar 2025. gada maiju, lielākā ietekme uz cenu līmeņa pieaugumu bija transporta grupai (+1,4 procentpunkti), galvenokārt degvielai, kā arī mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+1 procentpunkts), galvenokārt siltumenerģijai, elektroenerģijai un dabasgāzei. Būtiska ietekme bija arī restorāniem un izmitināšanas pakalpojumiem (+0,4 procentpunkti) un veselības aprūpei (+0,3 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā samazinājās par 0,8%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu šajā grupā gada laikā bija sviestam (-17,6%), svaigām datelēm, vīģēm un tropu augļiem (-22,7%), sieram (-4,8%), kartupeļiem (-20,4%), svaigiem vai atdzesētiem lapu vai stublāju dārzeņiem (-24,1%), augu eļļām (-11,7%), vājpienam (-8%), gaļas izstrādājumiem (-2,7%), citiem svaigiem augļiem (-11,5%), šokolādei (-3,5%), saldējumam (-3,6%), augļu un dārzeņu sulām (-4,2%), jogurtam un līdzīgiem produktiem (-1,8%), svaigiem kauleņiem un sēkleņiem (-4,2%), dārzeņu, bumbuļaugu un pākšaugu izstrādājumiem (-2,9%), graudaugiem (-3,6%), piena bāzes desertiem un dzērieniem (-3,8%), gatavajiem ēdieniem (-0,6%), makaroniem (-3,6%), kā arī brokastu pārslām (-0,8%).
Savukārt cenas gada laikā pieauga svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+13,6%), žāvētām, sālītām vai kūpinātām zivīm (+29,7%), kafijai (+0,5%), svaigai, atdzesētai vai saldētai vistu gaļai (+3,9%), maizei (+1,8%), svaigiem citrusaugļiem (+8,9%), citiem miltu konditorejas izstrādājumiem (+1,3%), olām (+4,5%), svaigām ogām (+8,9%), svaigām vai saldētām zivīm (+4,5%), svaigai, atdzesētai vai saldētai liellopu gaļai (+8,6%), kā arī garšvielām, kulinārijas garšaugiem un sēklām (+6,4%).
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 5,8%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija siltumenerģijai (+5,4%). Dārgāka bija elektroenerģija (+4,7%), dabasgāze (+16,6%), ūdensapgāde (+8,7%), kanalizācijas pakalpojumi (+12,1%), pakalpojumi mājokļa uzturēšanai, remontam un drošībai (+7,9%), cietais kurināmais (+5,2%), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+3%), atkritumu savākšana (+6,1%), kā arī mājokļa īres maksa (+3,4%). Lētāki kļuva materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam (-0,6%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā kāpa par 4,9%. Gada laikā dārgāki kļuva ambulatorie ārstnieciskie un rehabilitācijas pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, medikamenti, attēldiagnostikas pakalpojumi un medicīnas laboratoriju pakalpojumi.
Transporta grupā cenas gada laikā pieauga vidēji par 11,1%, ko galvenokārt noteica cenu kāpums degvielai (+28,2%). Dīzeļdegvielas cena pieauga par 33,3%, benzīna – par 21,5%, bet auto gāzes – par 14,4%. Cenas pieauga personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem un pasažieru aviopārvadājumiem. Savukārt cenas samazinājās rezerves detaļām un piederumiem personiskajiem transportlīdzekļiem.
Informācijas un sakaru grupā vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 2,1%. Sadārdzinājās kompleksie telekomunikāciju pakalpojumi, mobilo sakaru pakalpojumi, mobilo tālruņu iekārtas, audiovizuālo straumēšanas pakalpojumu abonementi un audiovizuālā satura noma un interneta pakalpojumi. Lētākas bija iekārtas skaņas un attēlu uztveršanai, ierakstīšanai un reproducēšanai, kā arī datori.
Atpūtai, sportam un kultūrai vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 3,2%. Cenas pieauga kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, sporta pakalpojumiem, precēm lolojumdzīvniekiem, laikrakstiem un periodiskajiem izdevumiem. Vidējais cenu līmenis samazinājās precēm dārzam, augiem un ziediem.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 9,5%. Viesnīcu pakalpojumi sadārdzinājās vidēji par 16,3%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem (+4,7%), ēdnīcu, kafetēriju un mācību iestāžu ēdnīcu pakalpojumiem (+3,9%).
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 4,7%. Dārgākas bija citas ierīces, priekšmeti un izstrādājumi personiskajai aprūpei, juvelierizstrādājumi un rokas pulksteņi, frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumi, uzturēšanās maksa veco ļaužu pansionātā. Lētāki bija bērnu aprūpes pakalpojumi.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums gada laikā bija cigaretēm, augstākajai izglītībai, apģērbiem, mājsaimniecības tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem. Savukārt lētāki bija stiprie alkoholiskie dzērieni un liķieri, alus, vīns, kā arī kurpes un citi apavi.