&#8220;Lidl&#8221; pārtikas produkti un to marķējums.
“Lidl” pārtikas produkti un to marķējums.
Foto: Latvijas Tirgotāju asociācija/Henriks Danusēvičs

Viens no lielveikaliem jau pēc pāris dienām samazinās cenas konkrētiem produktiem 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
10:36, 5. jūnijs 2026
Ziņas Ekonomika

Lai gan samazinātā PVN likme – 12% pienam, olām, maizei un mājputnu gaļai Latvijā stāsties spēkā 1. jūlijā, mazumtirgotājs “Lidl Latvija” jau no 8. jūnija šīm produktu kategorijām sāks pakāpeniski ieviest samazinātas cenas, īstenojot kampaņu “Pirmajiem cenas kā ar samazināto 12% PVN”.
Šādā veidā tiek atbalstīta Ekonomikas ministrijas iniciatīva samazināt PVN likmi ikdienā būtiskākajiem pārtikas produktiem un pircējiem tiek sniegta iespēja izjust PVN samazinājuma ietekmi vēl pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

Kokteilis
Šos augus labāk nestādīt mājas tuvumā – pastāv ticējums, ka viens no tiem “izdzen” no mājas vīriešus 5
Putins zaudējis “mīļotās sievas” amatu? Cilvēki pēc Rubio paziņojuma smejas par Kremļa kārtējo izgāšanos
Kokteilis
Tas nav nejauši… Tavs dzimšanas datums atklāj, kāds karmiskais parāds tev jāizpērk 1
Lasīt citas ziņas

Kopumā kampaņa aptvers teju 200 ikdienā pieprasītus produktus, un cenu samazinājumi tiks ieviesti pakāpeniski – sākot ar pienu un olām, vēlāk pievienojot arī mājputnu gaļu un maizi.

“Mūsu mērķis ir nodrošināt klientiem kvalitatīvus produktus par iespējami zemām cenām ne tikai akciju laikā, bet kā daļu no ikdienas iepirkšanās pieredzes visa gada garumā. Tāpēc nepārtraukti attīstām savu cenu politiku un ieviešam jaunus piedāvājumus un iniciatīvas, kas palīdz pircējiem regulāri ietaupīt. Kampaņa “Pirmajiem cenas kā ar samazināto 12% PVN” ir vēl viens piemērs tam, kā esam raduši iespēju un proaktīvi nodrošinām zemākas cenas vēl pirms gaidāmām tirgus izmaiņām,” norāda Aleksis Latore Garsija (Alexis Latorre Garcia), “Lidl Latvija” valdes loceklis un Iepirkumu departamenta vadītājs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
FOTO. Zeltiņa, Dvinska un citas sabiedrības dāmas pulcējas stilīgā vasaras atklāšanas ballītē
“Putin, tu vari izbeigt šo karu!” Publicēta pilna Zelenska vēstule diktatoram. Lūk, ko viņš tajā raksta
“Es neļaušu sevi iebiedēt!” Kremlis pirmo reizi vēsturē piemēro sankcijas 17 gadus vecam pusaudzim

Zemu cenu nodrošināšana ikdienā nepieciešamajiem produktiem ir daļa no “Lidl” ilgtermiņa pieejas, papildinot regulārās akcijas, īpašos piedāvājumus un digitālos kuponus. Kampaņas “Pirmajiem cenas kā ar samazināto 12% PVN” piedāvājumi būs pieejami visos “Lidl” veikalos Latvijā.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināto likmi maizei, pienam un putnu gaļas produktiem Latvijā ir jānosaka kā pastāvīgu normu, otrdien intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam “Rīta panorāma” sacīja zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS).

Viņš norādīja, ka ministrija uzstās, lai šī PVN samazinātā likme tiktu paredzēta arī nākamā gada valsst budžetā, un tā būtu kā pastāvīga norma.

“Protams, mēs nākamā gada budžetā uzstāsim, ka mums ir jāturpina. Nevaram mēs mētāties – vienu gadu mēs ieliekam (…), tad atliekam atpakaļ, tad atkal mazinām. Kaut kā vajadzētu panākt, lai tā ir kā pastāvīga norma,” sacīja Augulis.

LETA jau vēstīja, ka no šā gada 1. jūlija PVN samazināto likmi 12% apmērā piemēros atsevišķiem miltu, piena un putnu gaļas produktiem.

PVN samazināto likmi 12% apmērā piemēros rudzu, kviešu, jauktu miltu un bezglutēna maizei, tostarp arī pasterizētai vai saldētai maizei ar vai bez piedevām. PVN samazinātā likme attieksies arī uz polārmaizēm, dažāda veida maizes rikām, radziņiem, burgeru maizītēm, lavašiem, tortiljām un pitas maizītēm. Samazināto nodokli nepiemēros smalkmaizītēm, pīrādziņiem, kruasāniem un citiem konditorejas izstrādājumiem, kā arī sausmaizītēm, sausiņiem, grauzdiņiem, rīvmaizei un maizes stienīšiem.

PVN samazinātā likme tiks piemērota arī svaigam, sterilizētam vai pasterizētam govs, aitas vai kazas pienam, bet neattieksies uz ultrasterilizētu pienu, kā arī kondensēto un tvaicēto pienu.

Tāpat PVN samazināto likmi piemēros svaigai un atdzesētai vistu, tītaru, pīļu, zosu, pērļu vistiņu un paipalu gaļai, tostarp sadalītai, atkaulotai, grieztai, maltai mājputnu gaļai un šādas gaļas subproduktiem. Nodokļa samazinājums nav paredzēts saldētai gaļai.

PVN samazināto likmi 12% apmērā piemēros arī svaigām – termiski neapstrādātām – mājputnu olām čaumalās.

Šobrīd noteikts, ka PVN samazinātā likme 12% apmērā minētajiem pārtikas produktiem būs spēkā vienu gadu – no 2026. 1. jūlija līdz 2027. gada 30. jūnijam.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“No jūlija vairāki produkti, ko latvietis ēd katru dienu, būs lētāki!” Henriks Danusēvičs iepriecina ar labām ziņām
TV24
Vai beidzot tas būs noticis? Augulis atklāj detaļas par pārtikas cenu samazinājumu, kas mūs skars pavisam drīz
Vai veikalos jau šovasar būs apvērsums? Tirgotāji sola krietni zemākas cenas konkrētām pārtikas precēm
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.