Viens no lielveikaliem jau pēc pāris dienām samazinās cenas konkrētiem produktiem 0
Lai gan samazinātā PVN likme – 12% pienam, olām, maizei un mājputnu gaļai Latvijā stāsties spēkā 1. jūlijā, mazumtirgotājs “Lidl Latvija” jau no 8. jūnija šīm produktu kategorijām sāks pakāpeniski ieviest samazinātas cenas, īstenojot kampaņu “Pirmajiem cenas kā ar samazināto 12% PVN”.
Šādā veidā tiek atbalstīta Ekonomikas ministrijas iniciatīva samazināt PVN likmi ikdienā būtiskākajiem pārtikas produktiem un pircējiem tiek sniegta iespēja izjust PVN samazinājuma ietekmi vēl pirms izmaiņu stāšanās spēkā.
Kopumā kampaņa aptvers teju 200 ikdienā pieprasītus produktus, un cenu samazinājumi tiks ieviesti pakāpeniski – sākot ar pienu un olām, vēlāk pievienojot arī mājputnu gaļu un maizi.
“Mūsu mērķis ir nodrošināt klientiem kvalitatīvus produktus par iespējami zemām cenām ne tikai akciju laikā, bet kā daļu no ikdienas iepirkšanās pieredzes visa gada garumā. Tāpēc nepārtraukti attīstām savu cenu politiku un ieviešam jaunus piedāvājumus un iniciatīvas, kas palīdz pircējiem regulāri ietaupīt. Kampaņa “Pirmajiem cenas kā ar samazināto 12% PVN” ir vēl viens piemērs tam, kā esam raduši iespēju un proaktīvi nodrošinām zemākas cenas vēl pirms gaidāmām tirgus izmaiņām,” norāda Aleksis Latore Garsija (Alexis Latorre Garcia), “Lidl Latvija” valdes loceklis un Iepirkumu departamenta vadītājs.
Zemu cenu nodrošināšana ikdienā nepieciešamajiem produktiem ir daļa no “Lidl” ilgtermiņa pieejas, papildinot regulārās akcijas, īpašos piedāvājumus un digitālos kuponus. Kampaņas “Pirmajiem cenas kā ar samazināto 12% PVN” piedāvājumi būs pieejami visos “Lidl” veikalos Latvijā.
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināto likmi maizei, pienam un putnu gaļas produktiem Latvijā ir jānosaka kā pastāvīgu normu, otrdien intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam “Rīta panorāma” sacīja zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS).
Viņš norādīja, ka ministrija uzstās, lai šī PVN samazinātā likme tiktu paredzēta arī nākamā gada valsst budžetā, un tā būtu kā pastāvīga norma.
“Protams, mēs nākamā gada budžetā uzstāsim, ka mums ir jāturpina. Nevaram mēs mētāties – vienu gadu mēs ieliekam (…), tad atliekam atpakaļ, tad atkal mazinām. Kaut kā vajadzētu panākt, lai tā ir kā pastāvīga norma,” sacīja Augulis.
LETA jau vēstīja, ka no šā gada 1. jūlija PVN samazināto likmi 12% apmērā piemēros atsevišķiem miltu, piena un putnu gaļas produktiem.
PVN samazināto likmi 12% apmērā piemēros rudzu, kviešu, jauktu miltu un bezglutēna maizei, tostarp arī pasterizētai vai saldētai maizei ar vai bez piedevām. PVN samazinātā likme attieksies arī uz polārmaizēm, dažāda veida maizes rikām, radziņiem, burgeru maizītēm, lavašiem, tortiljām un pitas maizītēm. Samazināto nodokli nepiemēros smalkmaizītēm, pīrādziņiem, kruasāniem un citiem konditorejas izstrādājumiem, kā arī sausmaizītēm, sausiņiem, grauzdiņiem, rīvmaizei un maizes stienīšiem.
PVN samazinātā likme tiks piemērota arī svaigam, sterilizētam vai pasterizētam govs, aitas vai kazas pienam, bet neattieksies uz ultrasterilizētu pienu, kā arī kondensēto un tvaicēto pienu.
Tāpat PVN samazināto likmi piemēros svaigai un atdzesētai vistu, tītaru, pīļu, zosu, pērļu vistiņu un paipalu gaļai, tostarp sadalītai, atkaulotai, grieztai, maltai mājputnu gaļai un šādas gaļas subproduktiem. Nodokļa samazinājums nav paredzēts saldētai gaļai.
PVN samazināto likmi 12% apmērā piemēros arī svaigām – termiski neapstrādātām – mājputnu olām čaumalās.
Šobrīd noteikts, ka PVN samazinātā likme 12% apmērā minētajiem pārtikas produktiem būs spēkā vienu gadu – no 2026. 1. jūlija līdz 2027. gada 30. jūnijam.