"Nav pārliecības, ka dzirdēsim labas ziņas," Slaidiņš atklāj, kas šobrīd notiek Pokrovskā
Pokrovska turas, situāciju var raksturot trīs punktos – pilsētas Dienvidos krievi visu kontrolē, centrālajā daļā turpinās ielu kaujas, krievi cenšas ielauzties pilsētas ziemeļu daļā, kas joprojām ir ukraiņu kontrolē.
Krievijas kontrolē joprojām ir Ukrainas galvenās loģistikas artilērijas un maršruti. Iespēja noturēt Prokovsku visdrīzāk ir niecīga. Lai tas izdotos tiešām jāsakrīt vairākiem faktoriem ukraiņu labā.
Visticamāk tas, kas notiek Pokrovskā un Mirnohradā, ir mobila aizsardzība no Ukrainas spēku puses.
Bez stabilas loģistikas nav iespējams veikt efektīvu aizsardzību. Militārās kravas tiek piegādātas pa gaisu, izmantojot smagos dronus. Līdz ar to šādos apstākļos liela mēroga transporta operācijas nav iespējamas.
“Tuvākās dienas atklās situācijas nopietnību. Nav pārliecības šobrīd, ka dzirdēsim labas ziņas. Galvenais, lai ukraiņi nenonāk pilnīgā ielenkumā,” TV24 raidījumā “” izsakās Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Slaidiņš arī atklāj kādu interesantu faktu, ko novērojis pēc Vitkofa tikšanās ar Putinu.