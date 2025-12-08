Volodimirs Zelenskis, Donalds Tramps un Džeimss Venss
Volodimirs Zelenskis, Donalds Tramps un Džeimss Venss
“Esmu vīlies!” Tramps vēršas pret Zelenski ASV piedāvātā miera plāna dēļ un skaļi nosauc Putina patiesās ambīcijas 0

8:05, 8. decembris 2025
ASV prezidents Donalds Tramps, atbildot uz jautājumu par nākamo soli Ukrainas un Krievijas sarunās par kara izbeigšanu, kritizēja Vladimiru Zelenski, apgalvojot, ka Ukrainas prezidents it kā vēl nav iepazinies ar ASV piedāvāto miera plānu, kamēr Krievijas pusei tas patīkot.

Saskaņā ar ziņu portālu UNIAN sarunā ar žurnālistiem Tramps norādīja, ka ASV pārstāvji ir runājuši gan ar Vladimiru Putinu, gan Volodimiru Zelenski.

“Jāsaka, ka esmu mazliet vīlies, ka prezidents Zelenskis vēl nav izlasījis šo priekšlikumu,” sacīja ASV prezidents.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka Krievija, šķiet, ir gatava pieņemt šo miera vienošanos, un arī Zelenska komandai tā “patīk”. Tomēr, vai pats Zelenskis tam piekrīt, nav zināms.

“Viņa komandai tas patīk. Bet viņš pats to vēl nav izlasījis. Krievija pilnībā piekrīt. Krievija, kā es saprotu, labprāt iegūtu visu valsti. Bet Krievija, šķiet, neiebilst. Vai tas apmierina Zelenski – es nezinu. Viņa komandai priekšlikums patīk, bet viņš to vēl nav lasījis,” sacīja Tramps.

Kremļa pārstāvji, tiekoties ar Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru, paziņojuši, ka Vladimirs Putins nav noraidījis amerikāņu plānu kara izbeigšanai Ukrainā. Dmitrijs Peskovs sacīja, ka notika pirmais tiešais viedokļu apmaiņas process, kurā daļa priekšlikumu tika pieņemta, bet daļa atzīta par nepieņemamu – to viņš nosauca par darba procesu, kurā tika meklēti kompromisi.

Tajā pašā laikā Eiropas līderi ir aicinājuši Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski nepieņemt Krievijas prasības, kamēr ASV nav sniegušas drošības garantijas. Vienlaikus Eiropas sabiedroto vidū pieaug izpratne, ka Ukrainai, iespējams, nāksies piekāpties teritoriāli, lai panāktu mieru. To, iespējams, viņi uzskatīs par mazāko ļaunumu.

Krievijas uzbrukuma Ukrainai sekas

Ukrainu nedrīkst piespiest atteikties no teritorijas

Tikmēr ANO Ģenerālās asamblejas prezidente, bijusī Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka paziņojusi, ka Ukrainu nedrīkst piespiest atteikties no teritorijas, lai panāktu miera vienošanos, un brīdināja, ka agresijas atalgošana tikai veicinās turpmāku karu.

“Jūs nosodāt agresijas aktu, jūs to neatalgojat. Tie, kas atalgo agresiju, tā vietā, lai panāktu mieru, iegūs vēl lielāku karu,” svētdien mediju grupas “Funke” laikrakstos publicētajā intervijā norādīja Bērboka.

Krievijas diktators Vladimirs Putins ir pieprasījis, lai Ukraina atvilktu savus spēkus no Kijivas joprojām kontrolētajām Donbasa daļām.

Arī ASV ir izdarījušas spiedienu uz Ukrainu, lai tā piekāpjas, sakot, ka karš citādi nevar beigties. Ukraina līdz šim ir atteikusies.

Bērboka bija piesardzīga attiecībā uz ANO iespējamo lomu pamiera nodrošināšanā. “Vispirms ir jābūt pamieram un miera līgumam, un tad mēs varam apspriest, kā to panākt,” viņa teica. “Bet, lai to panāktu, Krievijai vispirms jābūt gatavai izbeigt karu.”

