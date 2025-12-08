Naudas maisi, greznas villas un zelta podi: korupcijas skandāls Ukrainā palīdz Krievijai un vājina Kijivu izšķirošajā brīdī 0
Kamēr Ukrainas karavīri frontē cīnās par dzīvību un nāvi, kā arī cenšas panākt sev izdevīgu miera plānu, pretrunīgi korupcijas skandāli Ukrainas prezidenta Zelenska valdībā iedragā Kijivas pozīcijas un apdraud miera sarunas. Skandāla centrā – zelta podi, miljoni skaidrā naudā, draugu iecelšana augstos amatos un valsts naudas izšķērdēšana pat kara apstākļos. Par to ziņu medijs Daily Mail.
Ukrainas pretkorupcijas iestādes atklājušas milzīgu afēru enerģētikas sektorā – līdzekļu piesavināšanās shēmas, kas ietvēra kukuļus 10–15% apmērā no valsts līgumiem. Nauda, kas paredzēta aizsardzības infrastruktūrai pret Krievijas triecieniem, pārtapa par greznām villām un luksusa precēm.
Timurs Mindičs, Zelenska bijušais biznesa partneris, tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem organizētājiem. Viņa dzīvoklī atrasts zelta pods un naudas maisi. Viņš esot aizbēdzis uz Izraēlu.
Lielākais trieciens – Andrija Jermaka, prezidenta biroja vadītāja un galvenā sarunu vedēja ar ASV un Krieviju atkāpšanās. Lai gan oficiāli viņš nav apsūdzēts, opozīcija apgalvo, ka viņš figurē izmeklēšanā. Viņa demisija tiek uztverta kā Zelenska valdības politiskais satricinājums.
Lai aizpildītu tukšumu pēc Andrija Jermaka atkāpšanās, amatā tika iecelts Rustems Umerovs, kurš tika nozīmēts par jauno galveno miera sarunu vadītāju.
“Ukrainas sabiedrībai par viņu ir jautājumi – viņš nav cilvēks, kuram šobrīd pilnībā uzticas,” norāda Tatjana Ševčuka, Ukrainas Pretkorupcijas centra starptautisko attiecību vadītāja.
Viņa piebilst: “Mēs vēl nezinām, vai pret viņu būs pierādījumi vai apsūdzības – izmeklēšana turpinās. Taču tiek baumots, ka arī viņu varētu atstādināt.”
Citi komentētāji Umerova iecelšanu uzskata par smagu kļūdu un piemēru tam, ka Zelenskis dod priekšroku personīgai lojalitātei, nevis profesionalitātei.
Arī Bijušais Ukrainas premjera vietnieks Oleksijs Černišovs esot izšķērdējis kukuļos saņemto naudu četru villu iegādei. Enerģētikas ministrs un tieslietu ministrs arī ir atstādināti. Skandālu dēvē par vispostošāko Zelenska prezidentūras laikā, un tas nāk izšķirošā brīdī, kad Ukraina cīnās par sev izdevīgu miera līgumu.
Protams, skandālu nekavējoties izmanto Krievijas propaganda – Kremļa pārstāvji, tostarp Putins un Dmitrijevs, uzsver “Ukrainas korumpētību” sev izdevīgu mērķu vārdā. Krievija turpina prasīt “leģitīmu prezidentu” pirms jebkāda līguma slēgšanas.
Tikmēr Rietumi izsaka skaidru prasību – ja Ukraina vēlas iestāties Eiropas Savienībā, tai jāparāda reāli rezultāti cīņā ar korupciju. Tikmēr ASV – īpaši Trampa administrācija – izmanto situāciju, lai spiestu Kijivu piekrist sāpīgiem kompromisiem.
Zelenskis sākumā tika kritizēts par pasīvu reakciju, bet vēlāk pieņēma stingrus mērus, atbrīvojot savus bijušos sabiedrotos no amatiem un izrādot vēlmi “attīrīt” valdību. Viņa centieni tiek vērtēti kā vēlme atjaunot Rietumu uzticību un saglabāt spēcīgu pozīciju sarunās ar ASV un Krieviju, taču iekšējā nestabilitāte un plašā sabiedrības vilšanās var atstāt paliekošas rētas gan politikā, gan Ukrainas ceļā uz mieru.