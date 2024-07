Latvijas pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis piektdien Tukumā Pasaules rallija čempionāta (WRC) astotā posma trešajā ātrumposmā izcīnīja pirmo vietu un kopvērtējumā pakāpās uz otro pozīciju.

Dienas garāko ātrumposmu (27,56 kilometri) Seska ekipāža (“Ford Puma”) veica 13 minūtēs un 40 sekundēs.

Soms Kalle Rovanpere (“Toyota GR Yaris”) zaudēja Latvijas ekipāžai 1,6 sekundes, bet trešais bija igaunis Ots Tenaks (“Hyundai i20”) atpalika 3,5 sekundes un noslēdza pirmo trijnieku.

Mārtiņa Seska emocijas runā vairāk par vārdiem. “Tas ir brīnišķīgi,” viņš norāda.

Taking a first #WRC stage win on his second Rally1 start has understandably left Mārtiņš Sesks elated! 🤩

Hear from the man of the hour right after his magic moment 🎙️ pic.twitter.com/YJ7R9xrF2b

