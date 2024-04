Atraitnītes Sējas puķu mājā

Tuvākajā diennaktī meteoroloģiskie laika apstākļi Latvijā kļūs pavasarīgāki – naktī gaidāma migla, bet svētdien būs silts un uzspīdēs saule, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Naktī uz svētdienu debesis būs mākoņainas, vietām skaidrosies, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Teritorijas lielākajā daļā vējš būs lēns, līdz ar to veidosies migla, savukārt no rīta vējš iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem un pūtīs lēni līdz mēreni. Minimālā gaisa temperatūra būs 0…+5 grādi, dienvidaustrumu rajonos līdz +7 grādiem.

Rīgā nakts būs lielākoties mākoņaina, bet bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, un gaiss atdzisīs līdz +2…+4 grādiem.

Svētdien gaidāms saulaināks laiks un bez nokrišņiem. Dažviet no rīta saglabāsies migla. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmās 15-18 metri sekundē (m/s), jūras piekrastē – līdz 20 m/s. Gaiss iesils līdz +12…+17 grādiem, rietumos – līdz pat +20 grādiem.

Galvaspilsētā svētdien būs daļēji mākoņains un būs sauss. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14…+16 grādiem, prognozē LVĢMC.